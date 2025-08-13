GLOSA: Big Ass World Tour? Kdepak. Post Malone ukázal skromnost a velké srdce

O úvod programu se postarali tři výrazní zástupci české hudební scény – Nik Tendo, Stein27 a NobodyListen. Každý z nich přinesl na pódium svůj osobitý styl a společně dokázali publikum postupně rozehřát a naladit na hlavní hvězdu večera.
Svou show v Letňanech pak Post Malone odstartoval skladbou Texas Tea z country alba Austin (pojmenovaném po jeho křestním jménu). Následoval průřez celou jeho diskografií: z pop-rapového období zazněly hity Rockstar a Psycho, z nejnovější country desky F-1 Trillion singl I Had Some Help i Pour Me a Drink, ze starších alb nechyběly skladby jako Sunflower (ze soundtracku k filmu Spider-Man: Paralelní světy), I Fall Apart či Congratulations, se kterou koncert grandiózně zakončil za doprovodu ohňostroje. Set list obsahoval i pomalejší písně, jako byla Feeling Whitney, která dokonale ladila se západem slunce.
Přestože název turné zní the Big Ass World Tour, Post Malone působil po celou dobu skromně a přátelsky s pozitivní energií. Na pódiu stál jen on a jeho kapela, bez tanečníků a přehnaných vizuálních efektů, důraz zde byl na hudbu a autentickou atmosféru.
Jeho lidskost se projevila i ve chvíli, kdy zastavil show, aby upozornil na potřebu pomoci někomu v publiku. Výsledkem byl koncert, který působil velmi osobně a soustředěně, s jasným důrazem na samotného umělce a jeho hudbu.