GLOSA: Big Ass World Tour? Kdepak. Post Malone ukázal skromnost a velké srdce

  9:38
Do Česka poprvé dorazil americký raper, zpěvák, skladatel a producent Austin Richard Post, známý spíše pod svým uměleckým jménem Post Malone. Během večera v pražských Letňanech nabídl pestrý mix žánrů, od popu a rapu až po country.

O úvod programu se postarali tři výrazní zástupci české hudební scény – Nik Tendo, Stein27 a NobodyListen. Každý z nich přinesl na pódium svůj osobitý styl a společně dokázali publikum postupně rozehřát a naladit na hlavní hvězdu večera.

Svou show v Letňanech pak Post Malone odstartoval skladbou Texas Tea z country alba Austin (pojmenovaném po jeho křestním jménu). Následoval průřez celou jeho diskografií: z pop-rapového období zazněly hity Rockstar a Psycho, z nejnovější country desky F-1 Trillion singl I Had Some Help i Pour Me a Drink, ze starších alb nechyběly skladby jako Sunflower (ze soundtracku k filmu Spider-Man: Paralelní světy), I Fall Apart či Congratulations, se kterou koncert grandiózně zakončil za doprovodu ohňostroje. Set list obsahoval i pomalejší písně, jako byla Feeling Whitney, která dokonale ladila se západem slunce.

Přestože název turné zní the Big Ass World Tour, Post Malone působil po celou dobu skromně a přátelsky s pozitivní energií. Na pódiu stál jen on a jeho kapela, bez tanečníků a přehnaných vizuálních efektů, důraz zde byl na hudbu a autentickou atmosféru.

Jeho lidskost se projevila i ve chvíli, kdy zastavil show, aby upozornil na potřebu pomoci někomu v publiku. Výsledkem byl koncert, který působil velmi osobně a soustředěně, s jasným důrazem na samotného umělce a jeho hudbu.

