The Big Ass Tour. V Česku se poprvé živě představí zpěvák Post Malone

Půjde o jeho dosud největší mezinárodní turné. Post Malone díky žánrově pestrému zvuku – v jeho hudbě se mísí hip hop, country, pop, rock nebo R&B – a elektrizující pódiové prezentaci nabízí skutečně moderní a komplexní koncertní zážitek.

V tomto duchu se odehraje i pražský koncert. Post Malone přiveze setlist složený ze starších hitů a materiálu z aktuálního alba F-1 Trillion, které vyšlo v srpnu 2024.

Žánrově se jedná o countryovou nahrávku, která se setkala s výrazným ohlasem. Umístila se na prvním místě žebříčku Billboard 200 a získalo nominaci na cenu Grammy v kategorii Nejlepší country album.

Součástí alba byl hitový singl I Had Some Help s countryovým zpěvákem Morganem Wallenem, který se vyšplhal na první místo v žebříčku Billboard Hot 100, kde se udržel šest týdnů po sobě. Vysloužil si také dvě nominace na Grammy, konkrétně za Nejlepší country píseň a Nejlepší country duo/skupinový výkon.

Cena vstupenek je od 1690 Kč a v předprodeji budou od 21. února v obvyklých předprodejích.