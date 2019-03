VIDEO: Děti nás budou proklínat, uvádějí Post-It svůj ekologický singl

„Ragnarok je v severské mytologii označení pro konec světa. A song je o tomto tématu. O otázce ekologie, změnách klimatu, působení člověka na naši matičku Zemi. My už to máme za pár, ale naše děti a další generace nás asi jednou budou proklínat. Neveselá píseň o smutném tématu,“ vysvětluje Czenda netypický název písně.

Song vznikal tři měsíce. Na zvuku se jako producent podílel Pavel „Paya“ Bureš, kterého hudebníci přizvali i do klipu. Ten vznikl v režii kapely a točilo se na různých lokacích od Mostecké pánve po Krkonoše.

Kapela Post-It je na české hudební scéně přes dvacet let. Do širšího povědomí se dostala v roce 2003, kdy postoupila do užšího finále prvního ročníku talentové soutěže Coca-Cola Pop Star. Debutovou desku Ideál následovaly nahrávky Sektor 10 a Post-I-Noor.