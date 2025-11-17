Poslední vystoupení J.A.R. po odchodu Klempíře? Kapela zahraje na výročí v Lucerně

Skupina J.A.R. dnes vystoupí na koncertu v pražské Lucerně, který se tradičně koná při příležitosti výročí jejich prvního koncertu 17. listopadu 1989 na smíchovské diskotéce U Holubů. Kapela po tomto vystoupení naplánovala pauzu na neurčito. Nevylučuje však ani úplný konec činnosti. Důvodem je ztráta dvou členů.
Michael Viktořík, Roman Holý a Oto Klempíř z kapely J.A.R.

Michael Viktořík, Roman Holý a Oto Klempíř z kapely J.A.R. | foto: Radek Vebr, MAFRA

Oto Klempíř
Dan Bárta
Dan Bárta & Illustratosphere - Colours of Ostrava 2025, třetí den festivalu...
Michael Viktořík, Roman Holý a Oto Klempíř z kapely J.A.R.
S rapperem a textařem Otou Klempířem se formace rozešla poté, co oznámil svoji kandidaturu do Poslanecké sněmovny za Motoristy a momentálně je jedním z hlavních adeptů na post ministra kultury. Zároveň se kapela musela vyrovnat i s dočasnou zdravotní pauzou zpěváka Dana Bárty.

„Pravděpodobně se delší čas neuvidíme a ve hře je i varianta, že po nadcházejících třech koncertech v Pardubicích, Chocni a Praze skončíme úplně. Vše bude teď záležet na Danově zdravotním stavu a na tom, jestli se nám podaří najít adekvátní náhradu za Klempu,“ sdělila kapela.

Pořady o vaření mám ještě radši než filmy o kanibalech, říká hudebník Roman Holý

Bárta se k ní na dnešním koncertu na několik skladeb připojí. Večerní show nabídne průřez celou kariérou kapely i nové aranže oblíbených skladeb obohacené o hlasy hostů – Vojtěcha Dyka, Vladimíra 518, Oriona, Matěje Rupperta, Terezy Černochové, Ondřeje Rumla a Pana Lynxe.

Funková skupina J.A.R. na svém prvním koncertu U Holubů vystoupila v sestavě klávesista Roman Holý a rappeři Klempíř a Michael „Vrtulník“ Viktořík. Později přibyl mimo jiné zpěvák Bárta, kterého ale momentálně trápí poškozený sluch.

Členové J.A.R. propojují funk, rap, jazz a rock s ironickými českými texty a výraznou pódiovou energií. Mezi jejich výrazné nahrávky patří alba Mein Kampfunk, Homo Fonkianz, Armáda špásu a Eskalace dobra.

Dvě vážné ztráty kapela J.A.R. neustála. Ohlásila pauzu, možný je i úplný konec

Za své zatím poslední album Jezus Kristus Neexistus? se uskupení J.A.R. stalo na cenách Anděl skupinou roku 2023. Autorsky se na desce hudbou podílel především kapelník Roman Holý a texty Klempíř. V J.A.R. působil Klempíř od jejího vzniku. Pokračovat s ním označila kapela za nemožné poté, co oznámil svoji kandidaturu do Poslanecké sněmovny za Motoristy.

