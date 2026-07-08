Jedenapadesátiletý Guilherme Peixoto, katolický kněz a DJ známý jako Padre Guilherme, byl pro návštěvníky ostravského festivalu velkým lákadlem. Jejich očekávání rozhodně nezklamal a v očích desítek tisíc přítomných se mu dostalo nadmíru vřelého přijetí.
Redakci iDNES.cz se po vystoupení podařilo dostat portugalského duchovního k mikrofonu na krátký rozhovor. Přestože pokyny z produkce byly neúprosné – žádné otázky na náboženství, víru ani politiku, Padre v krátkosti s úsměvem pohovořil i o tomto nečekaném spojení elektronické taneční hudby s duchovními motivy.
Přiznal, že před samotným vystoupením se necítil nejlépe. Když však vstoupil na pódium a viděl před sebou tolik nadšených mladých lidí, všechny nepříjemnosti rázem zmizely.
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„V průběhu odpoledne jsem se cítil trochu nemocně a musel jsem si vzít léky. Nejspíš mě zmohlo náročné cestování. Když jsem ale začal hrát a viděl jsem před sebou na parketu tolik úsměvů, všechno pominulo. Bylo to neuvěřitelné,“ uvedl s nadšením kaplan.
Hudba a festivaly, jako právě Beats for Love, jsou dle jeho názoru skvělou možností, jak kvalitně trávit čas pospolu. „V lockdownu spojeným s covidem jsme si mysleli, že po jeho skončení budeme více spojení a solidární. Bylo však vidět, že více lidí spíše myslelo na sebe než na ostatní a více se uzavřeli. Festivaly, jako je třeba tento, mají tu jedinečnou možnost na tanečním parketu spojovat lidi z různých zemí i různého vyznání v jednu velkou rodinu. A právě tyto momenty jsou pro náš svět velmi důležité.“
Otázka padla také na prvek, který by z účastníků čtyřdenního hudebního festivalu čekal jen málo kdo. Během svého představení nechal režií na centrální led stěně přehrát vzkaz s požehnáním od papeže Lva XIV. Jednalo se snad o výtvor umělé inteligence nebo autentickou nahrávku hlavy katolické církve?
„Bylo to poselství, které jsem od papeže před časem přivezl na Slovensko. Řekl jsem si, proč to nepřehrát právě tady. To, co papež v poselství předává, je samozřejmě pro ty, co věří - křesťany, velmi důležité. Někdy ztrácíme příliš času sledováním veškerých obsahů na sociálních sítích, ale papeže samotného a moudro, které předává každý týden, dnes mnoho křesťanů nevyhledává. Byla to pro mě příležitost, jak jim kousek z jeho moudrosti předat,“ odůvodnil svůj krok Padre.
Jako umělec je pověstný nápaditou show plnou chytlavých remixů známých písní i sympatickou komunikací s publikem. Během vystoupení v industriálním areálu Dolních Vítkovic došlo také na speciální úpravu jedné notoricky známé české klasiky. Tuzemské diváky potěšil svým remixem hitu Jožin z bažin od Ivana Mládka. Jeho energické beaty a doprovodná vizuální stránka svou jsou často okořeněné o duchovní motivy jako chorály, kříž nebo holubice.
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„Pro mě jako křesťana je holubice velmi silný motiv. V průběhu tour postupně různě upravujeme její podobu. Holubice má velmi speciální význam, je jedním z biblických symbolů míru, naděje a svatého ducha. Je to také významný symbol toho, co sám provádím v elektronické hudbě,“ dodává.
Zavítal i do místní farnosti
Ještě před svým vystoupením na závěrečném dnu největšího českého hudebního festivalu zavítal mezi místní věřící do kostela sv. Antonína z Padovy v ostravské části Kunčičky. S otcem Darkem zde společně odsloužili mši svatou a pozdravil se s ovečkami, které na toto speciální kázaní dorazily.
Po mši si ještě společně se zástupci ostravsko-opavské diecéze zavítal vychutnat šálek kávy do blízké „tramvajové“ kavárny, kde dokonce s nadšením usedl do řidičské kabiny.