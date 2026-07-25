Umělecká hravost. Na Pop Messe vystoupí Einstürzende Neubauten či Richard Müller

Dramaturgie Pop Messe se dlouhodobě pohybuje na pomezí popu, elektroniky a alternativní scény. Ředitel a šéfdramaturg festivalu Tomáš Kelar charakterizuje letošní ročník jako „uměleckou hravost, námluvy anebo naopak rozchody s žánrem pop music“.
Kromě zmíněných jmen na letošním ročníku zahrají také Ahadadream, Mina Galán, Kangding Ray či Ben UFO. Silné zastoupení bude mít tradičně také československá scéna. Představí se Dukla, Mutanti hledaj východisko, P/\ST, Michajlov, HRTL, Bratři, 58G i novější jména jako Kletis, Athena Chlebová, Ida The Young, Hey Yendo a Rainer. r.
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Festival vedle kompletního hudebního programu zveřejnil také podrobnosti doprovodného programu. Ten zahrnuje diskusní sérii Pop Talks, Kino České televize připravené ve spolupráci s festivalem Ji.hlava nebo program OFF MESSE, který nabídne například architektonické prohlídky či zvýhodněné jízdné po dobu festivalu. Součástí programu bude také sobotní cyklistická akce Pop Messe CAP CUP.
Festival letos rozšiřuje program diskusní platformy Pop Talks, která propojuje hudbu s tématy médií, společnosti a současných kulturních změn. Nabídne například debaty o tom, kam směřuje český pop nebo jak obstát ve světě zahlceném krizemi a informacemi.