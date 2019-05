Se Spartou jsme plánovali titul, přiznává glosátor a písničkář Pokáč

Forum Karlín je dnes pro muzikanty stejná meta jako kdysi Lucerna. Hádám, že mít vyprodáno půl roku dopředu je jako sen, ne?

Pár let zpátky bych to považoval za úplný nesmysl. I když moje písničky pořád nehrajou rádia a nemám žádnou velkou mediální masírku, lidi si tu hudbu našli a na koncerty chodí.

Proč ten neúspěch v rádiích?

Říkají mi občas, že to žánrově nesedí, což úplně nevím, co znamená. Na druhé straně to chápu, protože se snažím svoje songy dělat jinak. A to na tom možná lidi baví.

Máte vysledované, co fanoušky oslovuje víc, jestli jsou to spíš vtipné texty, nebo hudba, která se tak liší od mainstreamu?

Častěji slýchám „ty máš super texty“, než „ty máš super muziku“. Takže si myslím, že pokud něco, jde víc o moje texty než o to, že hraju jen s kytarou. Vždycky se snažím, aby ty písně o něčem byly a melodie aby byla zapamatovatelná. Ale že bych se s hudbou nějak piplal, to ne.

A jsou pro vás hudba a aranže vůbec důležité?

To rozhodně ano, ale nikdy jsme nad tím s producentem Honzou Balcárkem z Light & Love nestrávili víc než pár hodin. Za den je to hotové.

Vaše texty působí lehce. Je ve skutečnosti těžké je napsat?

Víceméně vznikají lehce, ale je hodně písní, které nevydám. Na desku jsem vybíral třeba z padesáti songů. Některé prostě nebyly dost dobré. Ale přijde mi lepší mít na výběr než mít horko těžko osm věcí a udělat z nich album s deseti. Myslím, že dost českých kapel to tak má.

Musí to být věci, jež jste třeba zažil? Písnička Kouření je hnusný zvyk je jasná, ale jak třeba vzniká příběh Matfyzák na discu?

Sedl jsem si s tím, že mám hodinu čas a zkusím napsat píseň. Možná jsem někdy předtím koukal na Teorii velkého třesku, tak se mi to spojilo. Sám jsem teda vystudoval ČVUT a nechci říct, že jsem zažil zrovna tohle. Ale téma, jak jsou nerdi baleni holkama, mi přišlo zábavný. A fakt to vzniklo za hodinu.

Loni jste začal psát písně pro fotbalovou Spartu. Co si pod tím mám představit?

Jsem fanoušek a sami se mi před začátkem sezony ozvali, že by chtěli každý měsíc udělat glosující song o tom, jak se dařilo. V plánu byl titul a všichni byli nadšení. Jenže celá sezona byl jeden průšvih za druhým a do toho nějaký šašek začal dělat písničky. Tak jich nakonec vzniklo jen šest místo deseti. Byla to zajímavá zkušenost.

Takže z toho asi album nebude, co?

Původně to bylo v plánu. Kdyby byla titulová sezona, asi budou všichni nadšení a album vyjde. Bohužel to byla jedna z nejtragičtějších sezon za poslední roky.