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Festivaly končí a teď zase pomalu pod střechu. Jaký bude český hudební podzim?

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  12:27
Trojice Pussycat Dolls

Trojice Pussycat Dolls | foto: Live Nation

Americká kapela Korn
Kapela Korn
Dvojice The Prodigy
Britská skupina The Prodigy
24 fotografií
Letní festivalová sezona pomalu končí a hudba se s přicházejícím podzimem přesouvá do hal. Česko přivítá v novém ročním období řadu zvučných jmen z domácí i tuzemské scény. Těšit se hudební fanoušci mohou i na nové projekty a republiková turné. Ve článku jsme pro vás vybrali pár tipů, co navštívit v průběhu letošního podzimu.

Nabito kvalitní hudbou bude mít na podzim pražská O2 arena, která přivítá světoznámé interprety jako německého DJe a producenta Borise Brejchu, nekompromisní The Prodigy, legendární průkopníky nu-metalu Korn nebo jednu z nejvýraznějších postav současné generace hiphopové scény A$AP Rockyho.

Americká kapela Korn
Kapela Korn
Dvojice The Prodigy
Britská skupina The Prodigy
24 fotografií

Velkolepý návrat před časem oznámily popové superstar The Pussycat Dolls, které s frontmankou Nicole Scherzingerovou 23. září přivezou ku příležitosti 20 let od vydání debutového alba PCD průřez svých největších hitů.

Zaostávat nebude ani vedlejší komornější O2 Universum, kde zazní hlas jedné z nejvýraznějších interpretek britské hudební scény Emeli Sandé. Do Prahy přiveze 3. listopadu průřez svých největších hitů včetně Heaven, Next to Me nebo Read All About It.

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Narozeninovým koncertem zde oslaví své kulaté 50. narozeniny královna českých muzikálů a dvojnásobná držitelka ceny Thálie Monika Absolonová. Za doprovodu hudebních těles Vlastní band a Kapralova quartet přinese svým fanouškům porci známých muzikálových hitů i vlastní tvorby včetně písní z jejího doposud posledního alba Láska. Oslavit životní jubileum s bronzovou slavicí můžete 3. října.

Po čtyřech měsících od vystoupení na festivalu Colors of Ostrava se před tuzemské publikum znovu postaví americký zpěvačka LP, která 9. listopadu do pražského O2 universum přiveze v rámci svého turné All Is Not Lost známé hitovky i písně z nejnovějšího alba Room 12.

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Elektronická hudba má v Česku své místo

Žánr EDM zapustil za poslední roky neochvějně kořeny do české půdy a stává se oblíbenou zastávkou světových DJů a hudebních producentů. Vedle již výše zmiňovaného Borise Brejchy se v O2 areně 27. listopadu uskuteční zcela první ročník nové koncertní série s názvem The Sound Chapter.

Fanouškům slibuje nadupanou celovečerní show, kde se postupně představí zvučná jména světové elektroniky Dimitri Vegas, KSHMR, MORTEN a R3hab.

Přestože již bude tou dobou vládnout zima, za zmínku jistě stojí i premiérový ročník zimní verze festivalu Beats for Love, který 4.-5. prosince ve velkém rozduní brněnské výstaviště. Slovní spojení ve velkém je v tomto případě na místě, svou účast již přislíbili zvučná jména EDM scény jako Sub Focus, A.M.C, Sara Landry, Don Diablo, Lost Frequencies nebo král hardstylu Brennan Heart.

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Co chystají čeští interpreti

Na podzimní turné se od 22. září vydává legendární rocková kapela Kabát, která objede česká i slovenská města s celkem dvaadvaceti koncerty. Vydatnou šňůru tepličtí hudebníci zakončí velkolepými koncerty 10.-11. listopadu kde jinde než v O2 areně.

Extrémní zájem fanoušků přilákal dosud největší koncert rapera Yzomandiase, který O2 arenu vyprodal za neuvěřitelných 16 hodin. Na první termín 26. září se tak již nyní nedostanete. Další možnost však dostanou příznivci rapu hned další den na exkluzivně přidaném koncertě.

Českou ženskou tvorbu v tomto případě ve vedlejším O2 Universum zastoupí silný hlas výrazné tváře multižánrové hudby Annet X, jež 12. listopadu propojí koncert se křtem nejnovějšího alba BBYGIRL.

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Poprvé zavítá 20. listopadu do největší české haly zpěvačka Martina Pártlová se svými hity, novými singly a nezaměnitelným humorem. Forum Karlín zase 22. října přivítá ženskou folk-popovou skupinu Vesna.

Čerstvou novinku ve středu ohlásila kapela Divokej Bill, která od 6. listopadu do 22. prosince objede republiku se svým akustickým turné. Oproti náročné letní sezoně v něm chtějí být blíže svým fanouškům.

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