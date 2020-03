Ve světě se nejvíc prodává jihokorejský boyband BTS, v Česku Ozzy Osbourne

Ačkoli má v České republice jihokorejský boyband silný a aktivní fanklub, po prvním týdnu je v oficiální české hitparádě prodejnosti, do níž IFPI (Národní federace hudebního průmyslu) započítává nejen fyzické prodeje, ale také počet legálních stažení a procento ze streamů, až na dvanáctém místě. Na Slovensku dokonce až na dvaadvacátém.

Česká hitparáda se tak od těch světových opět liší. Na první místo se vyhoupla novinka Ozzy Osbourna Ordinary Man. Čeští fanoušci ji chtějí znát před jeho listopadovým koncert v Praze. Vítěz hitparády z minulého týdne Justin Bieber se s deskou Changes propadl z prvního místa až na šestou pozici.

Hitparáda prodejnosti alb v Česku:

1. Ozzy Osbourne - Ordinary Man

2. Viktor Sheen - Černobílej svět

3. Nik Tendo - Fatamorgana

4. Marek Ztracený - Planeta jménem stres

5. Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Je běžné, že Češi i Slováci reflektují světové hudební trendy s určitým zpožděním, avšak diváci klipové hitparády hudební televize Óčko toto pravidlo hlasitě popírají. BTS jsou historicky nejúspěšnějším interpretem Óčko Chart, kterou televize vysílá každý čtvrtek od 15:35. Právě do ní byl nasazen jejich nový videoklip ON, pro který mohou nyní fanoušci hlasovat na webu televize.



Dosud se na jedničce této hitparády drží její vlastní moderátor Honza Říčař, vystupující pod uměleckým jménem Cann se skladbou Vzlítnout.

Óčko Chart

1. Cann - Vzlítnout

2. Jonas Brothers - What A Man Gotta Do

3. Vojta D - Žij tady a teď

4. 5 Seconds Of Summer - No Shame

5. Atmo Music feat. Sofian Medjmedj - Dokud nás smrt nerozdělí