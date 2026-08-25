Kapela, která svůj umělecký vrchol měla hlavně v 60. a 70. letech, své rozhodnutí oznámila na sociálních sítích.
Důvodem je zdravotní stav osmdesátiletého kytaristy Tonyho Hickse. „Tony se ze zdravotních důvodů rozhodl odstoupit od koncertování,“ píše kapela v prohlášení s tím, že k jeho rozhodnutí se ze solidarity přidal čtyřiaosmdesátiletý bubeník Bobby Elliott. Oba byli členy skupiny od poloviny 60. let.
„Po více než šesti desetiletích se turné The Hollies uzavírá s nesmírnou vděčností k fanouškům, kteří je podporovali po celém světě,“ dodává se v prohlášení.
Hicks a Elliott se do kapely dostali poté, co ve své kapele Dolphins upoutali pozornost zpěváka Allana Clarka a kytaristy Grahama Nashe. Ti založili skupinu v roce 1962.
Jak píše web Ultimate Classic Rock, ve zlaté éře v letech 1966-1974 nahráli celou řadu hitů.
Skladba Bus Stop je v roce 1966 katapultovala na 5. místo americké hitparády. Už předtím měli osm hitů v britské Top 10.
Kapela nakonec vydala 23 studiových alb a 67 singlů a dostala se také do Rock and Rollové Síně slávy.