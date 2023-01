Nářez latinských rytmů a lahváč jako sbohem. Punk se loučil s Hoškem z Plexis

Petr Hošek se narodil 8. února 1967 v Praze. Vyrůstal v hudebním prostředí, jeho matka byla zpěvačkou v uznávaných folkových kapelách Skiffle, Kontra a Traxleři. Za důležitý zlom ve svém životě považoval rok 1982, kdy poprvé slyšel punkovou kapelu Buzzcock a její skladbu Promises. Skupinu Plexis založil v roce 1984.

V roce 1986 komunistický režim skupinu zakázal a Plexis pak hráli převážně na neoficiálních akcích. Právě v této nelehké době ho přiměla komunistická Státní bezpečnost k podpisu spolupráce. Hošek se po listopadu 1989 k podpisu veřejně přiznal. Tvrdil, že nikomu neublížil, protože na schůzky s StB nedocházel. V roce 1990 Plexis vydali debutové album Půlnoční rebel.

Hošek s Plexis svůj svět vždy prezentoval jako jeden velký mejdan. Vypovídá o tom i jejich největší hit Svět jsou bary, což je do češtiny přetextovaná skladba Pet Sematary americké kapely Ramones.

„Tak to prostě je. Pro mě je punk především zábava, můj styl života nepředstavuje být permanentně naštvaný. Vyjádřil bych to heslem ‚sere mě bejt nasranej‘,“ uvedl před časem.

Přes svou spíše veselou image si Plexis prošli i složitým obdobím drogové závislosti, o které zpívají na desce White Killer z roku 1992.

„Celá kapela si v minulosti potykala s tvrdšími drogami, naštěstí se z toho mně osobně podařilo před pádem do propasti vymanit, ale nebyla to žádná legrace a nestojí to za to,“ uvedl Hošek s poukazem na bývalého kytaristu Plexis Johnnyho Jukla, který byl zatčen a obviněn z výroby heroinu.