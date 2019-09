Domingo po 50 letech skončil v Metropolitní opeře. Kvůli obtěžování

„Metropolitní opera potvrzuje, že Plácido Domingo souhlasil s ukončením všech svých vystoupení v Metropolitní opeře, a to s okamžitou platností,“ citoval deník The New York Times z prohlášení prestižního světového domu.

Po zveřejnění prvních obvinění od několika žen letos v srpnu přitom vedení newyorské opery uvedlo, že počká na výsledek šetření opery v Los Angeles, kde Domingo působí jako generální ředitel.

Domingo v úterý poděkoval za možnost ztvárnit v Metropolitní opeře tolik krásných rolí.

„Jsem šťastný, že jsem ve věku 78 let dostal příležitost zpívat nádhernou roli při zkouškách Macbetha,“ uvedl. „Debutoval jsem v Metropolitní opeře v 27 letech a zpíval v tomto vynikajícím divadle 51 skvělých let,“ dodal. Zopakoval také, že obvinění odmítá, ale že souhlasil s odchodem, aby „jeho přítomnost nerozptylovala od práce jeho kolegy“.

První obvinění vůči Domingovi vzneslo v médiích minulý měsíc devět žen, z nichž jen jedna uvedla veřejně své jméno. Zprávu přinesla jako první agentura AP. Některé ženy podle ní uvedly, že odmítnutí Domingových návrhů negativně ovlivnilo jejich kariéru. Začátkem září přišlo s podobnými obviněními dalších 11 žen, jméno veřejně opět uvedla jen jedna.

V reakci na srpnovou zprávu agentury AP zrušily Domingovi vystoupení orchestr ve Filadelfii a opera v San Francisku, naopak evropské scény mu představení potvrdily na rok dopředu. Dominga podpořila například i ředitelka renomovaného festivalu v rakouském Salcburku, kde pak Domingo 25. srpna sklidil ovace vestoje už při příchodu na jeviště.

Proč s tím přišly až po 30 letech? zastaly se ho některé kolegyně

Dominga se zastaly i některé jeho kolegyně, které uvedly, že se k nim vždy choval s respektem. Některé se podivily, proč s obviněním ženy přišly až po třiceti letech.

Za Dominga se postavila i operní hvězda Anna Netrebková. Tato ruská sopranistka na sociální síti Instagram v srpnu po vypuknutí aféry kolem Dominga napsala, že se těší na svou oblíbenou roli v opeře Macbeth a na vystupování po boku „fantastického Plácida Dominga“.

Sám Domingo, který je přes padesát let ženatý s mexickou sopranistkou Martou Ornelasovou, obvinění ze sexuálního obtěžování nechápe. „Domníval jsem se, že mé chování bylo vždy vítáno a přijímáno se souhlasem,“ hájil se v srpnu. Uvedl také, že „pravidla a normy, které nyní (ve společnosti) převažují, jsou zcela odlišné od těch v minulosti“.

V poslední době se objevila řada kauz, ve kterých ženy obvinily po dlouhých letech slavné muže ze sexuálního obtěžování. Přispěla k tomu takzvaná kampaň MeToo (Já také), která se zrodila na podzim 2017 v USA a po které se podobná obvinění žen na adresu slavných mužů začala množit.