Živá legenda. Plácido Domingo se vrací do Prahy, poprvé zazpívá v Rudolfinu

Věra Drápelová
  14:53
Proslulý španělský pěvec Plácido Domingo koncertoval v Česku několikrát, nyní však poprvé vystoupí v pražském Rudolfinu. Ve čtvrtek 16. října tam zazpívá operní árie Verdiho a Pucciniho a španělské zarzuely.
Plácido Domingo navštívil Česko několikrát, tento snímek je z roku 2011, kdy vystoupil v Českém Krumlově.

Podle pořádající společnosti ArtMuse se spolu s Domingem představí slovenská sopranistka Adriana Kučerová, česká mezzosopranistka Ester Pavlů a Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou slovenského dirigenta Rastislava Štúra.

„Praha, Česká republika a její kultura mi hluboce přirostly za ta léta k srdci,“ vzkazuje publiku Plácido Domingo. „Poprvé však vystoupím v koncertním sále, který jsem při svých návštěvách Prahy vždy obdivoval,“ dodává.

Čtyřiaosmdesátiletý pěvec se do povědomí široké veřejnosti zapsal především ve spojení s Třemi tenory, svérázným pěveckým sdružením, které vytvořil s José Carrerasem a Lucianem Pavarottim a které se poprvé představilo v Římě v létě 1990.

Všestranný a neúnavný

Impozantní je však především Domingova sólová kariéra, kterou zahájil v 60. letech a která trvá dodnes. Je patrně rekordmanem co do počtu rolí, nahrávek i stylů, které obsáhl. Jako tenorista proslul charakteristickou barvou hlasu, muzikalitou, zděděnou nejspíš po rodičích, interpretech zarzuel, působivým přednesem i charizmatickým jevištním zjevem.

Vytvořil si široký tenorový repertoár, který zahrnoval nejen role z italského a francouzského repertoáru, ale i německého, především v operách Richarda Wagnera. Pak si přidal i řadu úloh z barytonového repertoáru.

Příležitostně se vrací i k dirigování, které původně vystudoval, a stal se z něj i umělecký manažer. Šéfoval operním domům ve Washingtonu a Los Angeles.

České publikum Dominga jako pěvce poznalo na koncertech, a to většinou ve velkých prostorách. Ačkoli pamětníci si možná vybaví vůbec první Domingovu návštěvu Prahy. Koncem roku 1990 se tenorista objevil v kostele sv. Jakuba, kde spolu se sopranistkou Ileanou Cotrubasovou a souborem Virtuosi di Praga natáčel vánočně laděný program za účasti publika.

Tou skutečnou senzací, stále ještě v atmosféře „devadesátek“, k níž patřily i koncerty světových hudebních hvězd včetně klasiky, však byl až jeho další koncert roku 1994 ve Sportovní hale. Domingo tu představil i tehdy vycházející hvězdu, sopranistku Angelu Gheorghiu. V prosinci roku 2012 koncertoval v pražské 0 areně, v letech 2011, 2021 2 a 2024 zavítal do Českého Krumlova. Jako dirigent vystoupil v pražském Stavovském divadle, kde na podzim 2017 řídil Mozartova Dona Giovanniho, a v dalších letech se ještě vrátil na tradiční lednové oslavy Mozartových narozenin.

A nesmíme zapomenout na pěveckou soutěž Operalia, kterou Domingo založil a která se za jeho účasti koná každý rok na různých místech. V létě roku 2019 se uskutečnila v pražském Národním divadle.

Pokud si někdo zaslouží označení živá legenda, tak Plácido Domingo.

Poprvé to v Praze bylo divoké, říká Douglas mladší

