KOMENTÁŘ: Jak odmítnout Plácida Dominga

Operní pěvec Plácido Domingo při vystoupení v Metropolitní opeře v New Yorku (20. května 2006) | foto: AP

Jedno divadlo za druhým zavírá dveře před Plácidem Domingem, dalším padlým v dívčí válce moderně zvané MeToo. Nejlepší by asi bylo vrátit na operní scény kastráty. Co se to vůbec děje s naší civilizací?