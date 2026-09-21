Dva mocné hlasy. V nové brněnské T Areně vystoupí José Carreras a Plácido Domingo

Na pódiu je doprovodí Filharmonie Brno pod vedením španělského dirigenta Davida Giméneze. Publikum čeká mimořádný večer spojující dvě výjimečné kariéry, které zásadně ovlivnily podobu operního světa posledních desetiletí.
José Carreras patří k nejslavnějším tenorům moderní historie. Profesionální kariéru zahájil v roce 1970 v Gran Teatre del Liceu v rodné Barceloně a již v mladém věku se prosadil na nejvýznamnějších světových scénách. Vystupoval mimo jiné v milánské La Scale, Metropolitní opeře v New Yorku, Vídeňské státní opeře, londýnské Royal Opera House nebo na prestižních festivalech v Salcburku a Veroně.
Významnou kapitolu jeho kariéry představovala více než dvanáctiletá spolupráce s dirigentem Herbertem von Karajanem. Carreras během své kariéry spolupracoval také s řadou dalších zásadních osobností klasické hudby včetně Claudia Abbada, Riccarda Mutiho, Leonarda Bernsteina nebo Zubina Mehty.
Jeho operní repertoár zahrnuje více než šedesát děl, mezi nimi La Bohème, Tosca, Carmen, Don Carlo, Werther nebo Un Ballo in Maschera. Vedle opery se dlouhodobě věnuje také koncertnímu repertoáru a vystoupil například v Carnegie Hall, Royal Albert Hall, vídeňském Musikvereinu nebo berlínské Philharmonie.
Do historie populární kultury se nesmazatelně zapsal jako jeden ze Tří tenorů společně s Plácidem Domingem a Lucianem Pavarottim.
Plácido Domingo je legendou světové opery a mimořádně všestranným umělcem. Jeho rozsáhlý repertoár zahrnuje více než 150 rolí, které ztvárnil během více než 4 400 představení, a vedle opery se během své kariéry věnoval také populární hudbě. Významnou součástí jeho umělecké dráhy je rovněž dirigování – na kontě má více než 600 operních představení a symfonických koncertů.
V návaznosti na rodinnou tradici svých rodičů se Domingo dlouhodobě zasazuje také o popularizaci španělské zarzuely po celém světě. Během své kariéry pořídil více než stovku nahrávek a padesát videozáznamů a získal dvanáct cen Grammy. Objevil se v oceňovaných filmových zpracováních oper režisérů Franca Zeffirelliho a Francesca Rosiho. K mimořádným okamžikům jeho kariéry patří také historické živé televizní uvedení Toscy z autentických římských lokací, v němž ztvárnil Cavaradossiho a které sledovala více než miliarda televizních diváků.
Brněnský koncert bude řídit David Giménez. Barcelonský rodák studoval klavír a kompozici na Conservatori del Liceu a následně dirigování ve Vídni a na londýnské Royal Academy of Music. Od svého debutu s orchestrem NDR v Hannoveru v roce 1994 spolupracoval s předními světovými tělesy, mezi něž patří Vídeňští filharmonikové, London Symphony Orchestra, Münchner Philharmoniker, Orchestre de Paris nebo Filarmonica della Scala.