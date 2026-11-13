Placebo odkládá nedělní pražský koncert. Důvodem je nemoc zpěváka Briana Molka

„S velkou lítostí oznamujeme, že koncerty Placebo v Budapešti dnes, v pátek 13. listopadu, a v Praze v neděli 15. listopadu se kvůli Brianově přetrvávající nemoci odkládají. Brianovi byl minulý víkend diagnostikován těžký zánět hrtanu. Celý uplynulý týden dodržoval vše, co mu lékaři doporučili a předepsali, bohužel se ale nezotavil natolik, aby mu lékaři vystoupení povolili. Podle nich potřebuje ještě odpočívat, než bude moci znovu zpívat bez rizika dlouhodobého poškození hlasu. V pondělí ráno ho čeká další vyšetření,“ stojí ve vyjádření kapely.
„Jsme zdrceni, protože jsme si nepřáli nic víc než pro vás tento víkend zahrát v Budapešti a v Praze, stejně jako v Mnichově a ve Vídni. Moc nás mrzí zklamání, které vám tím způsobíme. Víme, že spousta z vás cestuje zdaleka, a proto buďte ujištěni, že uděláme vše pro to, abychom tyto koncerty přeložili a vynahradili vám to. Děkujeme vám všem za laskavá slova podpory a přání brzkého uzdravení v posledních dnech, stejně jako za vaši trpělivost a pochopení v této těžké době,“ vzkazují fanouškům Brian Molko a Stefan Olsdal.
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Ponurá pocta hendikepované. Placebo vydali novou skladbu a míří s ní do Prahy
Koncert v Praze je součástí turné k 30. výročí debutového alba, které kapela slaví projektem Placebo RE:CREATED. Jakmile bude nový termín potvrzen, fanoušci najdou informace na webu livenation.cz a sociálních sítích Live Nation CZ.