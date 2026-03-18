Zpět na provokativní začátek. Placebo přivezou do Prahy novou verzi debutu

  10:01
Britská kapela Placebo se vrací do Prahy. V neděli 15. listopadu vystoupí ve Sportovní hala Fortuna, kde připomene třicet let od vydání debutového alba z roku 1996. Skupina zároveň představuje projekt Placebo RE:CREATED – novou podobu nahrávky, která ji uvedla na světovou scénu a definovala její charakteristický zvuk
Placebo dnes působí v dvojici Stefan Olsdal (vlevo) a Brian Molko | foto: Live Nation

Bezejmenný debut Placebo vyšel na vrcholu éry britpopu a působil jako ostrý kontrast k tehdejší hudební scéně. Zatímco velká část britské kytarové hudby stavěla na nostalgii a národní identitě, Placebo přinesli mnohem provokativnější a konfrontační přístup. Písně otevřeně tematizovaly sexualitu, androgynii, závislost i pocit odcizení – témata, která tehdy v mainstreamovém rocku zaznívala jen zřídka – a kapela se díky nim rychle zařadila mezi nejvýraznější hlasy své generace.

O třicet let později se Placebo k tomuto zásadnímu albu vracejí s novou perspektivou. Placebo RE:CREATED přináší přepracované a rozšířené verze všech deseti skladeb z původní desky a také dvě bonusové skladby z tehdejšího vydání. Nahrávka zachycuje, jak se tyto písně během desetiletí koncertování vyvíjely, a zároveň si zachovává syrového ducha, který je definoval už při jejich vzniku.

Součástí alba jsou i singly Nancy Boy a 36 Degrees, které pomohly upevnit reputaci Placebo jako kapely s odvážnými texty a žánrově neukotveným zvukem. Nové verze ještě více zdůrazňují naléhavost a energii původních skladeb a zároveň odrážejí zkušenosti, které skupina během let od vydání debutu nasbírala.

„Vnímáme tuto desku jako režisérský sestřih. Nevytvářeli jsme ji znovu úplně od začátku. Vrátili jsme se k původním master pásům a do nahrávky jsme promítli třicet let, během kterých tyto písně žily na pódiu,“ komentují Placebo novou verzi desky.

Smyslem projektu bylo podle členů kapely desku posunout zvukově do 21. století a zároveň zachovat její integritu i ducha. Nejde o to ji vylepšovat – nic jí nechybí – ale spíš ji doplnit.

„Když jsme první album natáčeli, ještě jsme neměli dost zkušeností ani studiových znalostí, abychom dokázali plně převést to, co jsme měli v hlavě. V průběhu let si ale tyto písně na pódiu začaly žít vlastním životem – rostly, vyvíjely se a vlastně se samy dokončily,“ dodává kapela.

Vstupenky na pražský koncert Placebo budou v prodeji od 27. března v ceně od 1 400 Kč.

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

