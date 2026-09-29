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Ponurá pocta hendikepované. Placebo vydali novou skladbu a míří s ní do Prahy

Autor:
  12:32
Placebo dnes působí v dvojici Stefan Olsdal (vpravo) a Brian Molko

Placebo dnes působí v dvojici Stefan Olsdal (vpravo) a Brian Molko | foto: Live Nation

Placebo dnes působí v dvojici Stefan Olsdal (vlevo) a Brian Molko
Kapela Placebo
Kapela Placebo
Placebo (Forum Karlín, Praha, 8. listopadu 2016)
10 fotografií
Kapela Placebo, v současnosti tvořená frontmanem Brianem Molkem a baskytaristou Stefanem Olsdalem, vydala novou skladbu Helen Keller a odstartovala turné k 30. výročí vydání bezejmenného debutového alba, které v červnu představili v nové podobě. V listopadu jej Placebo zahrají v pražské Sportovní hale Fortuna.
Placebo dnes působí v dvojici Stefan Olsdal (vpravo) a Brian Molko
Placebo dnes působí v dvojici Stefan Olsdal (vlevo) a Brian Molko
Kapela Placebo
Kapela Placebo
10 fotografií

Ponuře laděná píseň Helen Keller rozvíjí a přepracovává melodii skryté instrumentální skladby H.K. Farewell z debutového alba Placebo a vznikla v produkci členů skupiny a Adama Noblea.

Její název odkazuje k osobnosti Helen Kellerové, americké spisovatelky, politické aktivistky a ochránkyně práv zdravotně postižených. Ona sama v dětství přišla o zrak i sluch. „Je to jedna z mých nejoblíbenějších historických osobností,“ vysvětluje zpěvák a kytarista Brian Molko.

Zpět na provokativní začátek. Placebo přivezou do Prahy novou verzi debutu

Vydání nové skladby je součástí připomínky třiceti let od vydání alba Placebo, k němuž se kapela letos v červnu vrátila a vydala jej pod názvem Placebo: Re:created v nové, zvukově rozšířené podobě. Brian Molko a Stefan Olsdal vzali původní master pásy a písničky upravili do podoby, odpovídající dnešní optice.

V pondělí 28. září odstartovali Placebo v Super Bock Areně v Portu turné k restaurovanému debutovému albu, na němž zazní skladby výhradně z něj a taktéž z druhého alba Without You I’m Nothing z roku 1998. Prahy se bude týkat termín 15. listopadu, kdy kapela zahraje ve Sportovní hale Fortuna na Výstavišti.

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