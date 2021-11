Špehují nás, tvrdí na novém albu Placebo. Příští rok ho v Praze představí živě

Novinka Placebo vyjde 25. 3. 2022, tedy devět let od poslední studiové desky Loud Like Love. První ochutnávkou je singl Surrounded By Spies

„Text jsem začal psát, když jsem zjistil, že mě sousedé špehují. Pak jsem začal uvažovat o nesčetných způsobech, jakými nám bylo narušeno a ukradeno soukromí. Od zavedení CCTV kamer, které nyní využívají rasistické technologie rozpoznávání obličejů, přes vzestup internetu a mobilních telefonů, které prakticky z každého uživatele udělaly paparazzi a diváka vlastního života, až po to, jak jsme většinou všichni nabídli osobní informace obrovským nadnárodním společnostem, jejichž jediným záměrem je nás vykořisťovat,“ komentuje skladbu Brian Molko.

Použil techniku cut-up, kterou vymyslel William S. Burroughs. „Jde o skutečný příběh vyprávěný optikou paranoie, naprostého znechucení hodnotami moderní společnosti a zbožštění sledovacího kapitalismu. Vypravěč je na konci svých sil, beznadějný a vystrašený, zcela v rozporu s naším nově nabytým pokrokem,“ vysvětluje skladbu Molko.

Skupinu Placebo založili v Londýně v roce 1994 zpěvák a kytarista Brian Molko s baskytaristou Stefanem Oldsalem. Na postu bubeníka se vystřídali Robert Schultzberg, Steve Hewitt a Steve Forrest. Momentálně kapela funguje v dvoučlenné sestavě s hostujícími hudebníky.

Debutovala v roce 1996 albem Placebo, následovaly desky Without You I’m Nothing (1998), Black Market Music (2000), Sleeping With Ghosts (2003), Meds (2006), Battle For The Sun (2009) a Loud Like Love (2013).