RECENZE: V nových skladbách PJ Harvey je dost místa pro představivost

Na první poslech zní po sedmi letech vydaná novinka skladatelky a zpěvačky PJ Harvey opatrně. Není divu, podle jejích vlastních slov se v roce 2017, kdy odehrála poslední koncert k The Hope Six Demolition Project, cítila ztracená a nejistá. Nevěděla, zda má pokračovat v nahrávání a vydávání hudby, nebo se případně vrhnout nějakým jiným směrem.

V nedávném rozhovoru pro The Guardian také hovořila o pochybnostech k sobě samé, k schopnosti psát nadále dobré písně. „Mám to vůbec ještě v sobě? Dokážu ještě přijít s hudbou, kterou jsem si vysnila? Každopádně to budu zkoušet dál. Když vytrvám, většinou se mi to podaří,“ prozradila ve zmíněném rozhovoru.

Co se I Inside The Old Year Dying týče, rozhodně se jí „to“ podařilo. Ve spolupráci s producenty Jonhem Parishem a Floodem se částečně oprostila od dosavadního způsobu zpěvu a posadila hlas do poněkud vyšších poloh. Hudba vychází z tradic, slyšíme folk, blues, názvuky gospelu. Prim hraje akustická kytara, účelná rytmika a dostatek prostoru, aby mohl dýchat hlas.

I Inside The Old Year Dying 80 % PJ Harvey

Textově je deska plná nesnadno uchopitelných výjevů, citací a narážek. Mimo jiné na Elvise a jeho slavnou Love Me Tender. Není potřeba úplně rozklíčovat každé slovo či verš, důležité je, že písničky PJ Harvey jitří obraznost a vzbuzují touhu vnitřní svět její autorky zkoumat hlouběji.

Určité motivy se na albu opakují, viz skladby I Inside The Old Year Dying a I Inside The Old Dying, případně A Child’s Question, August a August, což podpruje dojem provázanosti a určité koncepčnosti. PJ Harvey přišla se soustředěným, do detailu dotaženým albem, které potvrzuje vysoký standard její tvorby. Už teď je jasné, že její dva říjnové koncerty v pražské Lucerně budou skutečnou událostí.