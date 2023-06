Intimnější a lidštější. Pražskou Lucernu čekají dva koncerty PJ Harvey

Když její punkem nasáklé blues vstoupilo zkraje devadesátek do mainstreamu, bylo to zjevení. A přesně tak PJ Harvey působila s každou další deskou, tvůrčí polohou i stylovou reinkarnací.

„Nevěděla jsem, co chci dělat, jestli dále nahrávat desky a hrát, anebo jestli nenastal čas na změnu,“ říká rodačka z britského Bridportu, když se ohlíží do roku 2017. Tehdy uzavřela koncerty k desce The Hope Six Demolition Project a cítila se ztracená. Album I Inside The Old Year Dying, které vyjde 7. července a s nímž PJ Harvey přijede do Prahy, dává jasnou odpověď, jak se rozhodla.

Chystaná deska představuje odklon od velkých témat předešlých alb jako Let England Shake – Harvey se nově obrací k věcem „intimnějším a lidským“. „Měla jsem v sobě nutkání zaměřit se na něco opravdu malého. A skončila jsem u jednoho člověka, jedné vesnice,“ říká o nové desce její autorka.

Pro zvuk alba byl zásadní i přínos dvou blízkých spolupracovníků, Johna Parishe a Flooda. Ten PJ Harvey ve studiu přiměl k tomu, aby vystoupila ze svých zvyklostí a opustila vokální polohy, které od ní dobře známe.. „Na žádné desce jsem tak dobře nezpívala,“ souhlasí PJ Harvey, která se do Prahy vrací na vrcholu tvůrčích sil.

