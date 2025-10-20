Z areny do Letňan. V červenci 2026 se do Prahy vrátí hitmaker Pitbull

Raper a hitmaker i Armando Christian Pérez, známý jako Pitbull, se po červnovém koncertě ve vyprodané O2 areně vrátí v roce 2026 do Prahy. Vystoupí 26. července v areálu letiště v Letňanech a společnost mu bude dělat raper Lil Jon.
Koncert Pitbulla v O2 areně (18. června 2025, Praha)

Koncert Pitbulla v O2 areně (18. června 2025, Praha) | foto: Live Nation

Koncert Pitbulla v O2 areně (18. června 2025, Praha)
Koncert Pitbulla v O2 areně (18. června 2025, Praha)
Koncert Pitbulla v O2 areně (18. června 2025, Praha)
Rapper Pitbull to rozjel na koncertu v Amsterdamu. (24. února 2025)
Pitbull dosud prodal celosvětově přes 25 milionů alb a více než 100 milionů singlů. Je držitelem ceny Grammy a dalších prestižních ocenění a jeho skladby dosáhly miliard přehrání na streamovacích platformách. Spolupracoval s největšími hvězdami hudebního průmyslu včetně Jennifer Lopezové, Christiny Aguilery, Enrique Iglesiase, Ushera či Shakiry. Jeho hity zněly na stadionech během významných sportovních událostí a nechyběly ani v hollywoodských filmech.

Kromě hudby si Pitbull vybudoval rozmanité a rozšiřující se obchodní portfolio. Založil nahrávací společnost Mr. 305, značku vodky Voli 305 a spustil kanál Globalization na SiriusXM, který vysílá globální hity.

GLOSA: Plešky nejen ze silonek. Pitbull v O2 areně rozjel nezapomenutelnou párty

V roce 2024 se Pitbull spojil s rockerem Jonem Bon Jovim a společně vyprodukovali skladbu Now or Never, ve které se mísí Pitbullův charakteristický energický zvuk s Bon Joviho. Tato nečekaná spolupráce si rychle získala celosvětovou pozornost, což dále potvrdilo Pitbullovu schopnost překračovat žánry a generace.

Vstupenky v ceně od 1600 Kč budou v prodeji od 24. října od 12:00 hodin v obvyklých předprodejích.

Poprvé to v Praze bylo divoké, říká Douglas mladší

