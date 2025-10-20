Z areny do Letňan. V červenci 2026 se do Prahy vrátí hitmaker Pitbull

Pitbull dosud prodal celosvětově přes 25 milionů alb a více než 100 milionů singlů. Je držitelem ceny Grammy a dalších prestižních ocenění a jeho skladby dosáhly miliard přehrání na streamovacích platformách. Spolupracoval s největšími hvězdami hudebního průmyslu včetně Jennifer Lopezové, Christiny Aguilery, Enrique Iglesiase, Ushera či Shakiry. Jeho hity zněly na stadionech během významných sportovních událostí a nechyběly ani v hollywoodských filmech.
Kromě hudby si Pitbull vybudoval rozmanité a rozšiřující se obchodní portfolio. Založil nahrávací společnost Mr. 305, značku vodky Voli 305 a spustil kanál Globalization na SiriusXM, který vysílá globální hity.
V roce 2024 se Pitbull spojil s rockerem Jonem Bon Jovim a společně vyprodukovali skladbu Now or Never, ve které se mísí Pitbullův charakteristický energický zvuk s Bon Joviho. Tato nečekaná spolupráce si rychle získala celosvětovou pozornost, což dále potvrdilo Pitbullovu schopnost překračovat žánry a generace.
Vstupenky v ceně od 1600 Kč budou v prodeji od 24. října od 12:00 hodin v obvyklých předprodejích.