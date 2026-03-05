Dostane se na všechny. Zpěvák a raper Pitbull letos přidává další koncert v Praze

Kdo si nestihl opatřil lístky na koncert zpěváka Pitbulla na červenec na letiště Letňany, nemusí zoufat. Hitmaker přidává další letošní koncert v Praze, konkrétně 22. listopadu, kdy zavítá do O2 areny.
Raper Pitbull to rozjel na koncertu v Amsterdamu. (24. února 2025)

Raper Pitbull to rozjel na koncertu v Amsterdamu. (24. února 2025) | foto: Profimedia.cz

Koncert Pitbulla v O2 areně (18. června 2025, Praha)
Armando Christian Pérez, celosvětově známý jako Pitbull, je držitel ceny Grammy, velvyslanec pro vzdělávání, podnikatel a motivační řečník. S miliardami přehrání audio nahrávek a zhlédnutí videí a stovkami zlatých a platinových certifikátů patří jeho kariéra k nejimpozantnějším v historii populární hudby. Jeho charakteristický výkřik „eeeeeyoooooo“ je jedním z méně než čtyřiceti zvukových ochranných známek chráněných Úřadem pro patenty a ochranné známky Spojených států (USPTO).

Pitbull dosud prodal celosvětově přes 25 milionů alb a více než 100 milionů singlů. Je držitelem ceny Grammy a dalších prestižních ocenění a jeho skladby dosáhly miliard přehrání na streamovacích platformách. Spolupracoval s největšími hvězdami hudebního průmyslu včetně Jennifer Lopezové, Christiny Aguilery, Enrique Iglesiase, Ushera či Shakiry. Jeho hity zněly na stadionech během významných sportovních událostí a nechyběly ani v hollywoodských filmech.

V roce 2025 zahájil Pitbull evropské turné, které rozžehlo arény po celém kontinentu a přilákalo obrovské davy fanoušků – včetně virální exploze fanoušků, kteří hrdě nosili plešaté čepice a nazývali se „The Bald E’s“ na počest Pitbullova charakteristického vzhledu.

Vstupenky na koncert do O2 areny budou v předprodeji od 13. března od 12:00 hodin v ceně 1800 Kč.

RECENZE: Jak jim Putin přerostl přes hlavu, líčí ospale a obyčejně Čaroděj z Kremlu

Z filmu Čaroděj z Kremlu: Jude Law a Paul Dano

Nač si lhát, divák novinky kin Čaroděj z Kremlu je zvědavý hlavně na Putina. Jenže novodobý ruský car se zjeví až po pětačtyřiceti minutách ilustrovaného monologu Putinova někdejšího zákulisního...

