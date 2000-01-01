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Držitel ceny Grammy, velvyslanec pro vzdělávání, podnikatel a motivační řečník Pitbull přilákal do Letňan davy. Nedělní show amerického rapera navštívily desetitisíce fanoušků, což si vyžádalo posílení metra. Diváci stáli i za plotem. Kdo se nedostal, má další šanci v listopadu.
Autor: Pavla Hartmanová
Pitbull předvedl v Letňanech show, na kterou prodal už přes dva miliony vstupenek a potvrdil svou pozici jednoho z nejúspěšnějších koncertních performerů současnosti.
Autor: Pavla Hartmanová
I v Česku má Pitbull hodně fanoušků řadících se ke komunitě „The Bald E’s“. Ti nosí na jeho počest umělé pleše, černé brýle a často i namalované vousy, aby se přiblížili Pitbullovu charakteristickému vzhledu.
Autor: Pavla Hartmanová
Pitbull patří k nejpopulárnějším zpěvákům současnosti. Jeho nedávné vystoupení v londýnském Hyde Parku navštívilo 70 tisíc lidí, z toho víc než 22 tisíc přišlo s umělou pleší.
Autor: Pavla Hartmanová
Raper kubánského původu, vlastním jménem Armando Christian Pérez, vystoupil na letišti Letňany se svou show I’m Back, s níž navštívil 27 zemí světa.
Autor: Pavla Hartmanová
Mezi Pitbullovy největší hity patří Don’t Stop The Party, Hotel Room Service, International Love, I Feel Good, Time Of Our Lives nebo závěrečná Give Me Everything.
Autor: Pavla Hartmanová
Pitbullovy songy i žhavé tanečnice roztančily Letňany.
Autor: Pavla Hartmanová
Pitbull dosud prodal celosvětově přes 25 milionů alb a více než 100 milionů singlů. Je držitelem ceny Grammy a dalších prestižních ocenění a jeho skladby dosáhly miliard přehrání na streamovacích platformách.
Autor: Pavla Hartmanová
Pitbullův koncert je kromě hudebního zážitku i velkou vizuální show.
Autor: Pavla Hartmanová
Pětačtyřicetiletý Pitbull natočil několik alb, za která získal nominace nebo ocenění Latin Billboard Awards. Jeho velkým úspěchem je album Global Warming Meltdown z roku 2013 se singlem Timber, který obsadil první místo v prestižním Billboard’s Hot 100 Chart.
Autor: Pavla Hartmanová
Pitbull byl na prvním místě hitparád ve více než dvaceti zemích. Jeho písně se objevily ve známých filmech jako Rychle a zběsile, Muži v černém a další.
Autor: Pavla Hartmanová
Komu se nepodařilo dostat na Pitbullovu show v Letňanech, bude mít další příležitost 22. listopadu, kdy zavítá do O2 areny.
Autor: Pavla Hartmanová