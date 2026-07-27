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Tipy z televizního programu
Recenze: Místo zločinu Ostrava 60 %, Tiché místo 65 %, Svět pod hlavou 65 %, Zápisník alkoholičky 60 %, Ztracen v džungli 50 %, Mezi vlky 60 %, Tomb Raider 40 %, Kdyby radši hořelo 65 %, Most! 70 %, Divergence 50 %, Vybíjená 50 %, Volha 70 %, Assassin’s Creed 45 %
Podívejte se, jak Pitbull roztančil Letňany. Fanoušci opět přišli s umělou pleší a vousy
Držitel ceny Grammy, velvyslanec pro vzdělávání, podnikatel a motivační řečník Pitbull přilákal do Letňan davy. Nedělní show amerického rapera navštívily desetitisíce fanoušků, což si vyžádalo...
Zemřel kontroverzní anatom von Hagens. I on si přál, aby jeho mrtvé tělo vystavili
Ve věku 81 let zemřel německý anatom Gunther von Hagens, jenž se stal známým díky konzervaci lidských těl, která následně vystavoval. Vynalezl takzvanou plastinaci, při které se voda a tuk v tkáních...
Nejdražší obraz světa není pravý, tvrdí padělatel. Sám obelstil nejslavnější znalce
Světové aukční síně a někteří renomovaní znalci, které za svůj život zesměšnil, německého malíře Wolfganga Beltracchiho nenávidí. Asi nejznámější padělatel moderní historie, jenž si už v minulosti...
Zemřel Milan Knížák. Bývalému řediteli Národní galerie a rektorovi AVU bylo 86 let
Ve věku 86 let zemřel výtvarník, hudebník a bývalý ředitel Národní galerie Milan Knížák. Stál v čele pražské Akademie výtvarných umění a výrazně ovlivnil tuzemskou výtvarnou scénu. O jeho úmrtí v...
Nymfa, bohyně, pasák prasat. Které hvězdy si v Odyssee zahrály mytické postavy?
Filmová adaptace Homérova eposu Odyssea pod taktovkou Christophera Nolana aktuálně boduje napříč tuzemskými i zahraničními kinosály. Úspěšný režisér tak na plátna vrátil známé postavy slavné epické...
Roboti přistáli u Mostu a staví si tu město. Právě v něm se odehraje festival Let It Roll
Letošní ročník největšího drum & bassového festivalu Let It Roll se koná od 30. července do 1. srpna u jezera Most. Nabídne více než 130 zahraničních umělců, šest tematických stagí, tři živá...
Žádný sex a to jídlo vypadá příšerně. Překladatelka Homéra kritizuje Odysseu
Historický opus režiséra Christophera Nolana Odyssea vítězně křižuje kinosály a jakkoliv v recenzích zaznívá takřka unisono chvála, ne všichni jsou s výsledkem spokojeni. Překladatelka Emily...
Hádejte, kde jsem! zdraví Dan Brown z Prahy. Domácí ale rébusem moc nepotrápil
Americký autor knižních bestsellerů Dan Brown je opět v Praze. Od vydání své zatím poslední knihy Tajemství všech tajemství na začátku loňského září se zde objevil už poněkolikáté. A opět nechal...
Tragédie na rockové scéně. Zpěvák plzeňské kapely MASH zemřel při nehodě
Plzeňskou rockovou scénu zasáhla tragická zpráva. Ve věku 50 let zemřel zpěvák a kytarista Petr Slavík. Podlehl vážným zraněním po dopravní nehodě v Rakousku. O úmrtí dlouholetého člena kapely...
KOMENTÁŘ: Film jako obchod? Proč ne. Ale kdo ochrání investice diváka?
Možná i Vladimír Iljič Lenin se ve svém mauzoleu zavrtěl. Ze současného Česka totiž dorazila revoluční myšlenka: „Filmový průmysl není pouze kultura.“ Sluší se připomenout, že právě Lenin je autorem...
V politice zažil dvě radosti: když vstupoval a když odcházel. Devadesátník Milan Uhde
Především brněnská divadla byla osudem dramatika, spisovatele a básníka Milana Uhdeho, který 28. července oslaví devadesátiny. Výraznou stopu ale zanechal Uhde také na české politické scéně, byl...
Historická dohoda, tvrdí šéf Canal+. Do evropského filmu investuje miliardu eur
Francouzská placená televize Canal+ investuje mezi lety 2028 a 2032 téměř miliardu eur (přes 24 miliard Kč) do francouzského a evropského filmu. V pondělí to uvedl její šéf Maxime Saada. Krok označil...
Zemřela legenda ostravského baletu. Držitelce Thálie Pavelcové bylo 94 let
Ve věku 94 let zemřela v neděli baletka Vlasta Pavelcová. ČTK to v pondělí sdělil její syn Ivan Tomášek. Do poloviny 70. let zasvětila tři desetiletí ostravskému jevišti, kde působila jako sólistka....
Šílenost! Celá Odyssea na síti? Uniklou kopii filmu stihly zhlédnout 2 miliony lidí
Nový film Christophera Nolana Odyssea o víkendu unikl na sociální síť X a než byly dotyčné účty pozastaveny, zhlédly jej více než dva miliony lidí. S odkazem na média o tom informoval server stanice...
Vláda navrhla pro Milana Knížáka pohřeb se státními poctami, vdova souhlasí
Výtvarník Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami, řekl po jednání vlády vicepremiér Karel Havlíček. Podmínkou podle něj je, že s tím bude souhlasit rodina. A vdova Marie Knížáková souhlasí....
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Naprosté fiasko. Z kultu propadák. Muzikálový Trainspotting se nepovedl
Muzikál Trainspotting, který měl být poctou k 30. výročí uvedení dnes již kultovního stejnojmenného snímku Dannyho Boyla, budil v Londýně rozpačitá očekávání. Adaptovat film o partě narkomanů do...
Živí mrtví znovu ovládnou Manhattan. Zombie série Dead City se vrací třetí řadou
Už v pondělí se premiérou úvodní epizody hlásí o slovo The Walking Dead: Dead City, který patří k nejúspěšnějším spin-offům proslulé zombie série. Hlavní seriál sice skončil už před lety, stanice AMC...