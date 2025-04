Snímek z roku 1972 režíroval Adrian Maben a zachycuje jednak vystoupení kapely v ruinách starověkého římského amfiteátru v italských Pompejích, jednak Pink Floyd ve slavném studiu Abbey Road při nahrávání klasického alba The Dark Side Of The Moon, jedné z nejslavnějších a nejprodávanějších desek všech dob.

Z Pink Floyd, do té doby známých spíše v kruzích hudebních fajnšmekrů, udělala nahrávka s ikonickým obalem se skleněným hranolem, lámajícím světlo, světové superhvězdy. Kapela na Odvrácenou stranu měsíce navázala rovněž úspěšnými deskami Wish You Were Here, Animals a dvojalbem The Wall.

Živá prezentace skladeb je úchvatná. Hra světel, stínů, slunečních paprsků a záběrů na trosky amfiteátru se kongeniálně pojí s barevnou, snivou a psychedelicky rozvolněnou hudbou Pink Floyd. Kapela hraje se stoprocentním nasazením.

Bubeníkovi Nicku Masonovi v zápalu hry ve skladbě One Of These Days vypadne z ruky palička a než vyloví novou, hraje jen jednou rukou. A geniální suita Echoes, která koncertní záznam rámuje, je v předvedené verzi ještě lepší než na albu Meddle.

Záběry ze studia, na nichž mimochodem členové kapely v pauzách popíjejí lahvovou Plzeň, jsou zase fascinující dokumentem o vzniku desky, která v diskografii Pink Floyd patří ke zlomovým. Jsme svědky toho, jak Roger Waters hledá ten pravý zvuk do horečnatého proto-techna On The Run, vidíme stoprocentně soustředěnou kapelu, jíž pod rukama roste něco monumentálního.

Chystané vydání pro kina bylo remasterováno z původního 35mm negativu z roku 1972 do kvality 4K. Což znamená, že sken je pořízen přímo z filmu, zaznamenaného onoho horkého dne v Pompejích. Díky tomu získal obraz čistotu a hloubku, přičemž zůstala zachována autenticita původní verze.

V českých kinech bude film Pink Floyd: Živě v Pompejích – v originále Pink Floyd At Pompeii MCMLXXII – k vidění od čtvrtka 24. dubna do neděle 27. dubna v péči distribuční firmy Aerofilms. Kromě projekcí v kinech vyjde 5. května i živé album na CD i LP a kompletní restaurovaný snímek bude k dostání na Blue-Ray a DVD.