Rodák z Cambridge znal již od školních let kytaristu a zpěváka Pink Floyd Syda Barretta, se kterým trávili přestávky hraním na kytaru. Gilmour byl do již slavné skupiny Pink Floyd přizván v lednu 1968, aby nahradil právě Barretta, značně poznamenaného častým užíváním psychedelických drog. Krátký čas byli v kapele společně, než Barrett odešel do ústraní.
Gilmour se poté mimo jiné podílel na vrcholných albech skupiny The Dark Side of the Moon (1973) a Wish You Were Here (1975), další dvě desky Pink Floyd (Animals a The Wall) již byly téměř výhradně dílem tehdejšího lídra skupiny Rogera Waterse. Během nahrávání The Wall byl z kapely vyhozen klávesista Rick Wright (koncem 80. let se vrátil) a vztahy mezi Gilmourem a Watersem se velmi zhoršily. Waters, který byl dominantním textařem skupiny, odešel z kapely v roce 1985.
|
RECENZE: Jako doma. Album Davida Gilmoura navozuje pocit bezpečí a klidu
Zbylí členové pod vedením Gilmoura pokračovali pod původním názvem. Waters si s Pink Floyd znovu zahrál až v roce 2005 na charitativním koncertu v Londýně. V listopadu 2014 vydala po 20 letech album celá skupina Pink Floyd, respektive Gilmour se zbývajícím členem, bubeníkem Nickem Masonem. Převážně instrumentální kolekce 18 skladeb The Endless River (Nekonečná řeka) bylo poctou klávesistovi Wrightovi, který zemřel v roce 2008.
Gilmour také vydal pět sólových alb, to poslední Luck and Strange v roce 2024. Jako producent, studiový hudebník či zvukař na koncertech pak spolupracoval s desítkami slavných hudebníků.
|
Šedesát let na odvrácené straně Měsíce. Znáte tvorbu kapely Pink Floyd?
Podruhé ženatý Gilmour má osm dětí. Kromě hudby se věnuje řadě charitativních projektů, je také zkušeným pilotem a založil firmu vlastnící kolekci historických letadel. V roce 1996 byl spolu s celou kapelou Pink Floyd uveden do Rokenrolové síně slávy a získal řadu dalších prestižních cen.
V září 1994 vedl Pink Floyd při slavném koncertě na pražském Strahově, na který dorazilo až 120 tisíc návštěvníků.