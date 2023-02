Smrt, nemoc i naděje. Zpěvačka Pink vydala nové album Trustfall

Poprvé se interpretka hitů So What, Just Like A Pill nebo Get The Party Started o desce zmínila v rozhovoru v roce 2021v rámci propagace koncertního alba a dokumentu All I Know So Farr.

Na otázku ohledně další studiové nahrávky odpověděla, že se teprve rodí, čili není ještě úplně jasné, jak bude znít. Každopádně by mělo být velmi osobní a upřímné, dodala.

V červenci následujícího roku vydala nečekaně singl s protestsongem Irrelevant, v němž bojuje za ženská práva a připomíná soudní případ Roe vs. Wade, který se týkal zákazu interrupce ve Spojených státech amerických.

Na sklonku roku 2022 pak Pink v pořadu Good Morning America oznámila název alba – Trustfall – a prostřednictvím sociálních sítí zveřejnila datum vydání. Prohlásila, že nové písničky jsou inspirovány pohnutými událostmi v jejím životě, včetně nemoci covid a smrti svého otce Johna Moorea Věnovala mu píseň When I Get There. Dodala také, že půjde o nejlepší desku, jakou kdy udělala.

Na klip k energické, na tanečním beatu a chytlavé melodii postavené titulní skladbě Trustfall se můžete podívat pod těmito řádky. Pink v ní podle vlastních slov shrnuje myšlenkový náboj celého alba.

„Já a můj syn jsme se nakazili covidem, měli jsme dost těžký průběh. Měla jsem tedy dost času přemýšlet a uvědomila jsem si, na čem mi v životě záleží ze všeho nejvíc. Chci vidět vyrůstat své děti zdravé, chci šířit pravdu. Ráda bych se stala lepším, laskavějším člověkem,“ prohlásila zpěvačka.

Na podporu alba se Pink vydá na světové turné Pink Summer Carnival 2023. Evropy se týká více než dvacet zastávek, ale Praha mezi nimi nefiguruje. Nejblíže Česku bude možné ji vidět ve Vídni, ve Varšavě nebo v Německu.