DJ Tráva: Ať lidstvo klidně vychcípá, když to takhle povede dál. Svůj život jsem si užil

Petr Votava | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Josef Hympl
  20:00
POSLEDNÍ ROZHOVOR. Co měli společného Václav Havel a kolumbijští indiáni? Svůj hudební vkus jim svého času „vtloukal do hlavy" jeden z nejznámějších českých dýdžejů Petr Votava, známější pod pseudonymem DJ Tráva. V neděli vyšla zpráva o jeho úmrtí. Svérázný chlapík, který dospíval v éře socialismu v prostředí českého undergroundu. Ve svém úplně posledním rozhovoru pro časopis Téma líčil, že jak na Východě, tak na Západě se postupně ořezávají svobody. Že komunistickou ideologii nahradila zelená ideologie EU.

Jak jste se vůbec dostal k pouštění a mixování muziky?
Náhodou. Moje asi úplně první vystoupení bylo v Osvračíně, kam jezdívali chartisti a máničky (ve mlýně manželů Chnápkových v Osvračíně na Domažlicku se v éře socialismu pořádaly undergroundové koncerty, setkání členů zakázané Charty 77 a další protirežimní akce, pozn. red.). Patřil jsem mezi ty mladší a už mě nezajímala stará muzika, jako byli The Doors nebo Velvet Underground, kterou tam všichni dokola jeli. Začal jsem do nich cpát punkové věci a mělo to úspěch.

A moje první veřejné vystoupení? Tak se dá asi nazvat akce, kdy pustili z kriminálu Magora (básník a jedna z vůdčích osobností českého undergroundu Ivan Martin Jirous, přezdívaný Magor; v době normalizace byl za své politické názory pětkrát vězněn, pozn. red.). Což mohlo být někdy v roce 1983 nebo 1984. Ivan byl tehdy na svobodě jen pár dní a byl plný dojmů, a tak se to pojalo jako večer jeho básní a próz. Nechtěl se ale postavit k mikrofonu sám a jen tak něco vyprávět, chtěl nějaký hudební doprovod. Tak jsem se výběru muziky ujal já. Jelikož jsem ho znal, sáhl jsem po nahrávkách, kde byly jenom nějaké ruchy a hudební plochy. Prostě nešlo o klasické písničky. A kombinace jeho přednesu a mé divné hudby lidi oslovila.

Piráty nemám rád, protože celé jedné mladé generaci vzali naději, že se tady může něco zlepšit, že se mohou zase spojit a postavit proti establishmentu.

