Že se Až mě andělé hraje v krematoriích? Tak jsme to nemysleli, říká Petr Spálený

Má nezaměnitelný hlas. Chlapácký basbaryton. Taky obrovské charisma. A aspoň některý z jeho hitů na pomezí country a rocku (Až mě andělé, Plakalo baby, Kdybych já byl kovářem, Podivný hry lidí, Trápím se, trápím, Josefína, Je to trest, Obyčejný muž, Když ji potkáš, Dítě štěstěny…) zná za ty roky snad každý. Nejslavnější píseň (Až mě andělé) se stala i tou nejžádanější na pohřbech, takovou má v sobě sílu a smutek. „To nás tenkrát vůbec nenapadlo, že se bude hrát v krematoriích. To jsme tím nemysleli,“ krčí rameny Petr Spálený. Muž, který nemá rád světla ramp ani není soutěživý, a povahou se do ukřičeného showbyznysu vlastně vůbec nehodí, přestože se v něm pohybuje už šedesát let… | foto: Michal Sváček, MAFRA