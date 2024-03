Leštiči klik hráli řediteli za dveřmi, já o protekci nestál, říká jubilant Spálený

Vzpomenete si, co to bylo za pořad, který se jmenoval Houpačka?

Vzpomenu, dělali ho v šedesátých letech v rádiu manželé Černí. Vybavuju si, že jsme se tam s naší kapelou Apollobeat taky objevili, ale nic bližšího si už nepamatuju.

Tak vám to připomenu. V téhle populární soutěžní hitparádě jste měl v roce 1967 svou písničku Plakalo baby, ze které se okamžitě stal váš první hit.

To asi jo, byla to naše první malá česká deska, předtím jsme měli jeden singl v angličtině. V Houpačce se postupem času vystřídalo víc našich věcí.