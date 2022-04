Za krásný hlas jsem schovával fakt, že jsem gay, říká operní pěvec Nekoranec

Kdybychom se šli podívat na vaše představení, uvidíme podle vás jen špičku ledovce. Co se tedy skrývá pod hladinou?

Pracuji vlastně neustále, opravdu. Je to dané tím, že hlas je ve vašem těle, pořád ho máte s sebou a pořád přemýšlíte, jak ho šetřit, co a kdy cvičit a za jakým poradcem se vydat. Je mnoho faktorů, které musíte spojit dohromady, aby vznikl produkt, který člověk vidí a slyší na jevišti. I když to vypadá, že umělci mají spoustu času, ve skutečnosti to tak vůbec není.

Máte kolem sebe hodně lidí, kteří vám pomáhají?

Vokálně spolupracuji s jedním člověkem. Jazykově podle toho, kolik mám projektů a hlavně jakých. Když jde třeba o italské nebo německé texty, vím už sám, jak se správně korigovat. Ale teď budu připravovat velké francouzské projekty a tam si úplně jistý nejsem.