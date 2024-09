Přidala se na čundr a projeli jsme USA. Malásek o Hegerové i slavném tátovi

Letos oslavil šedesátiny. Složil hudbu k filmům Líbáš jako Bůh, Líbáš jako ďábel, Jak se krotí krokodýli nebo k pohádce Z pekla štěstí 2. Mnoho let rovněž strávil na koncertních pódiích se zpěvačkami Lucií Bílou, Martou Kubišovou a Hanou Hegerovou, s níž spolupracoval nejdéle. Jaké byly nejsilnější okamžiky jejich společného muzikantského života? A jak vzpomíná na svého tatínka?

V březnu jste měl ošklivou nehodu a zlomil jste si obě ruce. Do jaké míry vám úraz zkomplikoval život?

Pro klavíristu je poměrně zásadní věc, když vám zranění vyřadí obě ruce z provozu. Od začátku se však uklidňuju tím, že jsem dopadl ještě dobře. V nemocnici mě každý den sestřičky chodily zásobovat historkami o tom, koho přivezli na ambulanci po pádu z kola a v jakém byl stavu. Kosti mi srostou, naštěstí nemám zpřetrhané vazy nebo šlachy. Věřím, že to všechno bude dobré, jen to chce trpělivost a čas.