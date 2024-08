Podrobil jsem se herecké tortuře Zdeňka Svěráka, vzpomíná Fiala z Mňágy

K novému vydání zmíněné desky se váže i koncert v pražských Ledárnách Braník, kde kromě repertoáru Mňágy a Žďorp zazní i polovina materiálu z Fialovy sólové prvotiny, kterou nahrával s pomocí písničkáře Karla Plíhala.

Co první se vám vybaví, když se vysloví název alba Nečum a tleskej!?

Jako první se mi vybaví kazeta mé první kapely Slepé střevo, jejíž album se takto jmenuje. A pak hned moje sólovka, která se jmenuje Nečum a tleskej! Vol. 2.

Proto je tam onen dovětek „Vol. 2“, který tehdy trochu mátl, že ano? Jen opravdoví znalci prvopočátků Mňágy tušili, proč tam je.

Přesně tak, bylo to míněno jako pokračování nebo návaznost na to Slepé střevo, což byl vlastně předstupeň Mňágy. Ta kapela existovala od roku 1983 do 1985, a než jsme ukončili činnost, nahráli jsme všechny songy na devadesátiminutovou kazetu. Podomácku jsme vyrobili obal a kazety jsme poštou rozesílali lidem. Dělali jsme to zdarma, jen za poštovné, protože jsme nechtěli, aby nás zavřeli za nedovolené obohacování jako Petra Cibulku. Bylo mi líto toho názvu Nečum a tleskej!, což mimochodem vymyslel můj brácha Jura, tak jsem za název přidal to Vol. 2.