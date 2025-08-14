Zemřel Dracula Petr Dopita. Muzikálový zpěvák se proslavil i hrou na pilu

O smutné zprávě informovaly na Facebooku umělcovy dcery. „Máme tě moc rády, tati!,“ napsaly Anna a Agáta k informaci, že jejich otec zemřel ve věku 77 let ve středu 13. srpna. Mezi autory kondolencí pod příspěvkem se objevují i známá jména. „Peťo!! Bože můj… upřimnou soustrast rodině…,“ napsala sem třeba herečka a zpěvačka Kateřina Brožová. „Né, Petře co mi to děláš... Upřímnou soustrast,“ uvedl pak herec Václav Upír Krejčí.
Petr Dopita pocházel z Olomouce, svou uměleckou kariéru zahájil v Orchestru Gustava Broma. Působil v zábavních klubech v Polsku i Německu a v roce 1993 se stal členem ansámblu Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. Jako sólista zdejší opery se objevil v Její pastorkyni, Čertu a Káče či třeba Hubičce, hrál i v činohře a objevoval se i na krumlovském Otáčivém hledišti.
S porevolučním nástupem fenoménu muzikálu se začal objevovat i v tomto žánru. Zahrál si hned v jednom z těch nejslavnějších, když mezi lety 1996 a 1999 alternoval Daniela Hůlku v hlavní roli slavného muzikálu Dracula.