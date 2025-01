Zemřel folkový zpěvák Peter Yarrow, s kapelou pomohli ke slávě Dylanovi

Kapela Peter, Paul and Mary (1965). Peter Yarrow vlevo | foto: ČTK

Patrně nejznámější písní tria se stala skladba Puff the Magic Dragon, na níž se Yarrow podílel jako autor.

„Náš nebojácný drak je unavený a vstoupil do poslední kapitoly svého velkolepého života. Svět zná Petera Yarrowa jako ikonického folkového aktivistu, ale lidská bytost za touto legendou je každým coulem tak velkorysá, tvůrčí, vášnivá, hravá a moudrá, jak ukazují její texty,“ uvedla v prohlášení hudebníkova dcera Bethany.

Peter Yarrow z kapely Peter, Paul and Mary

Spolu se zmíněnou písní se kapele podařilo v době její největší slávy bodovat se šesti singly v Top 10 prestižního hudebního magazínu Billboard a dvě jejich alba se umístila na vrcholu žebříčku.

I Have a Dream

Yarrow a jeho kolegové z tria Noel Paul Stookey a Mary Traversová také pomohli zprostředkovat širšímu publiku písně tehdy ještě neznámého Boba Dylana. Jeho skladbu Blowin in the Wind zahráli v roce 1963 během proslulého Pochodu na Washington, při němž pronesl reverend Martin Luither King řeč I Have a Dream (Mám sen), která se stala symbolem boje za práva černochů.

Trio se začátkem 70. let rozpadlo, v roce 1978 se znovu dalo dohromady, ale již nedosáhlo dřívější slávy. Definitivně ukončilo činnost v roce 2008 po smrti Traversové.

Yarrow a Stookey od té doby příležitostně vystupovali, ať již společně či zvlášť. Yarrow se poslední čtyři roky potýkal s rakovinou močového měchýře.