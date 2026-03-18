V New Order se smáli, že jsem dinosaurus a rocková relikvie, vzpomíná Peter Hook

Založit kapelu se dvojice kamarádů z Manchesteru Peter „Hooky“ Hook a Bernard „Barney“ Sumner rozhodla v roce 1976 pod dojmem koncertu Sex Pistols. Usoudila, že takový kravál zvládne taky. Zvládla toho mnohem víc, třeba spojit popovou eleganci, rockový drajv a elektronickou zvukovou fantazii tak, že se na odkaz Joy Division a později New Order dodnes odvolávají zástupy o generace mladších kapel.
Jak Get Ready hodnotíte v kontextu diskografie New Order?
Tak trochu se vymyká, protože jsme ho natočili po osmileté pauze prakticky jenom já a Barney (Sumner, zpěvák a kytarista New Order – pozn. red.). Bubeník Steve Morris a klávesistka Gillian Gilbert se na něm téměř vůbec nepodíleli, nemají s ním moc společného.
New Order měli jedinečný zvuk, postavený na kombinaci kláves a rockových prvků. Nechtěl jsem se ho vzdát, zatímco Barney chtěl jít mnohem víc právě do elektroniky.