Každý měsíc kostku lega. Peter Gabriel vydal po 21 letech nové album

Počínaje 6. lednem 2023, kdy vyšel první singl Panopticon, totiž Peter Gabriel každý úplněk a každý nov zveřejňoval další písňovou ukázku z chystané desky. Vždy ve dvou zvukových verzích – při úplňku vyšel Bright-Side Mix a při novu Dark-Side Mix.

„Bylo to jako dostat každý měsíc jednu kostku lega. Teď je hotovo a je čas kochat se hotovým dílem,“ okomentoval Gabriel postupné zveřejňování nových písní.

Následovníka desky Up z roku 2002 Peter Gabriel sliboval už v roce 2013. V rozhovoru pro časopis Rolling Stone prozradil, že má rozpracovaných dvacet skladeb, ale že na nich bude muset ještě zapracovat.

Na koncertní šňůře Back To Front Tour představil novou skladbu Daddy Long Legs, kterou na I/O najdeme pod jménem Playing For Time. Během let 2014 a 2015 Gabriel na sociálních sítích pravidelně informoval o pracech na novém materiálu a hovořil také o tom, že chystané písně by měly mít optimističtější náboj. Do placu také hodil názvy skladeb Here Comes Love a In And Out, přičemž z druhé jmenované se vyklubal titul alba I/O. Na koncertě v Itálii poprvé představil další novinku What Lies Ahead a na společném turné Rock Paper Scissors se Stingem zazněla další nová skladba Love Can Heal.

Pak se Peter Gabriel na několik let odmlčel, aby se postaral o nemocnou manželku. V roce 2019 se k práci na desce vrátil, oznámil, že má rozpracovaných zhruba padesát nápadů, které do konce roku dotáhne do písňové podoby. O rok později v rozhovorech zmínil píseň o stárnutí So Much a na konto prací na albu poznamenal, že mu plány zhatil lockdown. Dodal ale, že má dostatek skladeb, aby mohl natočit desku, na kterou bude pyšný.

Nahrávání začalo v září a říjnu 2021, přičemž Peter Gabriel se obklopil osvědčenými a dlouholetými spoluhráči, baskytaristou Tonym Levinem, kytaristou Davidem Rhodesem a bubeníkem Manuem Katché. Důležitou roli sehrál také producent Brian Eno a na výslednou podobu doprovodných vokálů dohlížela Gabrielova dcera Melanie.

Vydat album se dvěma rozdílnými mixy písniček se může jevit jako manýra, ale ne v případě zvukového a samozřejmě i hudebního perfekcionisty Petera Gabriela. Pronikat do jeho písní znamená vychutnávat si jedinečné hráčské výkony, všímat si nespočet produkčních detailů, sledovat, kterými cestičkami se ten který hudební motiv ubírá. A v případě dvou odlišných mixů je to dvojnásob dobrodružné.

Často jde o opravdu jen o zdánlivé drobnosti, jako například odlišná nálada obou mixů balady Playing For Time, přičemž Dark-Side Mix je zprvu rozjímavější, v závěrečné částí skladby pak naopak důraznější.

Titulní skladba I/O je typický hymnický Peter Gabriel, kdy se poklidná sloka mrknutím oka vzedme ve velkolepou refrénovou melodii s názvuky world music. Oba mixy k ní opět přistupují odlišně a záleží na momentální náladě, která posluchače osloví víc.

Road To Joy je další příspěvek do volné série Sledgehammer, Steam a Digging In The Dirt, tedy na výrazném funkovém rytmu postavená skladba, při níž se před očima okamžitě rozehrává odpovídající obrazový doprovod.

Takto by bylo možné se zastavit u každé položky; Peter Gabriel nic neuspěchal a předložil hutnou, výživnou porci hudby, kterou bude radost vstřebávat.

Dvanáct nových písniček vyjde jako dvojalbum s oběma mixy a také ve speciální edici, který bude obsahovat Blu-Ray s In-Side Mixem v kvalitě Dolby Atmos. Počátkem března 2024 pak vyjde speciální box, který bude kromě všeho zmíněného obsahovat knihu s fotografiemi a dalšími podrobnými materiály o nahrávání.