Vánoční píseň lže, přestaňte ji pouštět, požaduje zpěvák Peter Andre

Britský zpěvák Peter Andre nabádá rozhlasové stanice, aby přestaly vysílat vánoční píseň It’s The Most Wonderful Time Of The Year. Ohání se průzkumem, podle něhož si většina lidí myslí, že nejkrásnějším obdobím v roce nejsou Vánoce, ale letní dovolená.