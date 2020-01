Zemřel bluesový zpěvák a kytarista Petar Introvič

Informaci přinesl na facebookových stránkách skupiny Introvičův syn Petr: „S hlubokým zármutkem v srdci oznamuji, že dnes v podvečer po dlouhém boji s následky vážného zranění, navždy odešel můj otec, náš bluesový král, cyklista, šoumen, přítel, kamarád a v neposlední řadě dobrý a slušný člověk,“ uvedl.



Petar Introvič byl zakládajícím členem kapely Bluesberry, s níž hrál od roku 1971. Natočil s ní několik desek, například Pocem moje stará z roku 1990, Já to platím (1995), Josefína (2000) nebo Co je to blues (2003).

Krom blues se v jejích písničkách posluchači mohli setkat i s dalšími žánry jako boogie nebo funk.



Nouze nebyla ani o ostřejší rockové kousky. V roce 1982 se Bluesberry stali vítězem českého folkového festivalu Porta.