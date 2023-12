Pet Shop Boys příští rok přivezou znovu do Prahy své největší hity

Pet Shop Boys ve složení Neil Tennant (zpěv) a Chris Lowe (syntezátory) jsou zapsáni v Guinnessově knize rekordů jako nejúspěšnější duo v historii britské hudby. Od roku 1985, kdy podepsali smlouvu s vydavatelstvím Parlophone Records, měli ve Velké Británii 42 singlů v Top 30, z toho 22 hitů v Top 10 a čtyři první místa. Vydali čtrnáct studiových alb, která se všechna dostala do britské Top 10 i do albových žebříčků po celém světě. V současné době pracují na nové desce, která by mělo vyjít v dubnu 2024.

Turné Dreamworld: The Greatest Hits Live odstartovalo v květnu 2022 v Miláně a následně s velkým ohlasem objíždělo evropské arény. Londýnský Evening Standard popsal jejich vystoupení v londýnské O2 Areně jako „extatickou prezentaci čtyřiceti let geniality“. V září téhož roku PSB podnikli společně s dalšími britskými elektronickými vizionáři New Order turné Unity se speciálním hostem DJ Paulem Oakenfoldem.

Ceny vstupenek jsou od 1990 Kč a v prodeji budou od pátku 8. prosince od 10:00 hodin.