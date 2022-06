RECENZE: Pet Shop Boys si za hitovou jízdu zaslouží absolutorium

U zpěváka Neila Tennanta a jeho parťáka, klávesisty a skladatele Chrise Lowea nikdy vlastně úplně přesně nevíte, na čem jste. Ti dva celou dobu kariéry Pet Shop Boys nosí masku, za níž schovávají svou plachost a ostražitost vůči okolnímu světu.

Jsou to jedineční hitmakeři, Neil je skvělý zpěvák a vynikající textař, do Prahy přivezli jedinečnou podívanou. Scéna, jejíž ústředním motivem byly dvě pouliční lampy, se neustále proměňovala, dávala koncertu řád a rytmus, opticky od sebe oddělovala jednotlivé bloky písniček.

Každou vteřinu bylo na co se dívat, co poslouchat, čím se kochat. Neil jako frontman si vystačil s málem, sice se občas si prošel po pódiu, roztleskával, hýřil úsměvy, ujišťoval nás, že jsme „fantastic audience“, ale přesto bylo jasné, že tohle všechno je vlastně svým způsobem hra. Divadelní představení sehrané na ulici ve svitu těch dvou lamp. Kaleidoskop barev a zvuků, do něhož se ti dva na pódiu halí, aby před světem skryli své nejtajnější tužby.

Popový spektákl, který už před lety tak geniálně lakonicky definovali textem Opportunities: „Mně to pálí, ty dobře vypadáš, pojďme vydělat hodně peněz“. Nechápejme ho tak, že Pet Shop Boys jde jen o peníze, ale jako sarkastický komentář k praktikám zábavního průmyslu.

Pet Shop Boys z celého srdce milují elektronickou taneční muziku, pozlátko, glam... Zároveň na tohle vše hledí s pobaveným odstupem. Přijímají popové kánony, ale nakládají s nimi po svém. I proto jsou stále tak jedineční, sví, originální, nezaměnitelní. A také proto byl jejich pražský koncert tak úchvatný.



Euforie a mrazení v zádech se dostavily už při pohledu na setlist složený z největších hitů. Spanilou jízdu odpálila Suburbia, následovala Can You Forgive Her? a první vrchol nastal při zmíněné Opportunities. Vše šlapalo jako na drátkách, souhra světel, doprovodné perkuse vynikly především v dvojbloku Single-Bilingual/Se a vida é (That’s the Way Life Is), Neil Tennant obstarával komunikaci s publikem a Chris Lowe jako vždy zachovával stoický klid a tvářil se, že na pódiu vůbec není.

Dreamworld - The Greatest Hits Live Pet Shop Boys Forum Karlín, Praha 8. června 2022 Hodnocení: 100 %

Publikum bylo na lopatě prakticky okamžitě, téhle strhující euforické hitové jistě nešlo nepodlehnout. A znovu, ani na okamžik se Pet Shop Boys neuchylovali k podlézání a vnucování se.

Nepotřebují to, stačí jim skvostně napsané písničky s melodiemi, které nemají šanci se omrzet. V průběhu večera došlo i na akustické okénko, posmutnělou You Only Tell Me You Love Me When You’re Drunk odzpíval Neil pouze za doprovodu akustické kytary. To je přesně ten moment, který Pet Shop Boys odděluje od „běžných“ popových hvězdiček. V jejich písničkách je kromě radosti i mnoho smutku, pochopení a soucitu. Opravdového, nikoliv na odiv okázalé předváděného.

Ke konci už to byla skutečně kanonáda bez prostoru na vydechnutí: Go West!, It’s A Sin a jako přídavky ikonická West End Girls a nádherná Being Boring z úchvatného alba Behaviour. Zazněla i What Have I Done to Deserve This?, kterou Pet Shop Boys původně nahráli s Dusty Springfield. Na turné Dreamland její pěvecký part obstarává Clare Uchima, která dvojici na pódiu doprovází na perkuse a klávesy.

Motto večera bylo jasné – pojďme si to všichni užít. Takhle nějak si představuji dokonalý, skutečně bezchybný popový koncert. Opravdu se nestává tak často, aby měl recenzent husí kůži a mrazení i den poté, co se snaží krotit své nadšení a podat co možná nejobjektivnější zprávu o viděném a slyšeném. V tomhle případě ale k čertu se snahou o nezaujatost. Tento večer si zaslouží absolutorium.