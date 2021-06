RECENZE: Perturbator se na novém albu ocitl pod gotickou klenbou

Že se francouzský muzikant James Kent (syn slavného britského rockového žurnalisty Nicka Kenta), tvořící pod jménem Perturbator, začíná zlehka odklánět od tradičního synthwave zvuku a estetiky, svědčilo už EP New Model z roku 2017. Žádné neonové barvy na obale – pod černobílým industriálním výjevem se skrývala muzika tvrdší, těžší a zapeklitější než v případě alb Dangerous Days a Uncanny Valley, na nichž někdejší metalista Kent předváděl hitovou osmdesátkovou syntezátorovou jízdu.

Na novince Lustful Sacraments je také leccos jinak. Ne snad, že by Perturbator zahodil mašinky a vrátil se ke kytarám a bicím, ale nyní se při skládání nechal mocně inspirovat gotickým rockem. Některé kytarové linky jsou evidentní poctou velikánům tohoto žánru, při poslechu Excess vás napadne, že právě takto by mohla znít skupina The Sisters Of Mercy, kdyby se pan Eldritch po více než třiceti letech uráčil obtěžovat do nahrávacího studia.

Na jiných místech alba jde James Kent po kořenech syntezátorového popu, ze skladby Secret Devotion, v níž je zásadní vklad americké postpunkové kapely True Body, sálá chladná novoromantická vznešenost se vším všudy. Tohle už není synthwaveová palba ve stylu předchozích alb, Perturbator velmi správně usoudil, že předkládat neustále variace téhož by byla nuda, a snaží se svou hudbu posouvat. Proto také chvíli trvá, než se s novými skladbami sžijete, a pochopit se dá i to, odmítne-li někdo album jako celek s tím, že už to není taková zábava jako před lety.

Lustful Sacraments Perturbator Hodnocení­: 75 %

Jenže právě v bohatosti a rozmanitosti zvuku je největší síla desky, vedle gotiky a novoromantického lkaní tu máme tvrdou, klaustrofobickou The Other Place s typickými táhlými klávesovými linkami, přičemž vše drží pohromadě a netříští se. Na albu je místo i na baladu s krásným metalovým názvem Dethroned Under A Funeral Haze, z níž vane mocný opar podzimních mlh a stesku.

Lustful Sacrament zkrátka není vyloženě párty album, ale záležitost na několik pozorných poslechů. Perturbator nestojí na místě, vyvíjí se a do poměrně striktně vymezeného prostoru, v němž se synthwave zpravidla pohybuje, dokáže vnést leccos nového a nečekaného.