„S obrovským smutkem potvrzujeme smrt našeho skvělého přítele a člena kapely Perryho Bamonteho, který zemřel po krátké nemoci doma o Vánocích,“ uvádí se v prohlášení, které dodává, že byl „důležitou součástí historie The Cure“. Stálým členem skupiny byl od roku 1990. Hrál na kytaru, šestistrunnou basu a klávesy a vystoupil na více než 400 koncertech.
Bamonte, který se narodil v Londýně v roce 1960, se připojil k turné The Cure v roce 1984, kdy pracoval po boku svého mladšího bratra Daryla, který byl manažerem turné.
|
Klávesista kapely The Cure má rakovinu. Příznaky jsem ignoroval, přiznává
Bamonte nejprve pracoval jako asistent spoluzakladatele a hlavního vokalisty Roberta Smithe, než se stal plnohodnotným členem poté, co klávesista Roger O’Donnell v roce 1990 skupinu opustil.
Bamonteho prvním albem s The Cure bylo Wish z roku 1992. S kapelou pokračoval ve spolupráci i na dalších třech albech. V roce 2005 kapelu opustil, ale před třemi lety se k ní vrátil.