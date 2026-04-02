Pět hlasů si znovu podmaní O2 arenu. Pentatonix se vracejí do Prahy

Pět hlasů, tři Grammy, miliardy streamů a globální fenomén. Vokální pětice Pentatonix si posluchače z celé řady zemí získala svým pojetím hitů jako Hallelujah, Jolene anebo Bohemian Rhapsody, ale i původními písněmi nebo tematickou hudbou ke slavnostním příležitostem, včetně Vánoc.
Právě sváteční náladu nese zatím poslední album Christmas in the City, které skupina vydala v říjnu minulého roku. Na evropských koncertech však soubor představí pestrost svého repertoáru a možná dojde i na úplně novou tvorbu.
„Toto turné bude jiné než všechny dosavadní koncerty a dost možná na něm uslyšíte i novou hudbu,“ vzkazuje Kirstin Maldonado. Tu ve vokální kapele doplňují Scott Hoying, Mitch Grassi, Kevin Olusola a Matt Sallee.
Pod značkou Pentatonix společně vystupují od roku 2011, kdy zvítězili v pěvecké soutěži Sing-Off. Od té doby vydali dvanáct studiových alb a koncertovali například i v Bílém domě nebo na počest herce Toma Hankse.
Šňůra UK/European Tour 2026 začíná 7. dubna v Budapešti a Praha bude o dva dny později hned její druhou zastávkou. Kvintet se v dalších týdnech představí například také v Německu, Rakousku, Polsku, Švédsku nebo Velké Británii.
Poslední vstupenky na koncert v O2 areně v cenách od 1 190 do 1 890 korun jsou k dostání v sítích Ticketportal a Ticketmaster nebo přes web pořádající agentury Fource.