RECENZE: Pentatonix tlačili na pilu. Vokální harmonie topili v teatrálnosti

Formace z Texasu vznikla už v roce 2011, kdy zvítězila v pěvecké soutěži Sing-Off, a je jistě obdivuhodné, že ani po patnácti letech neupadla v zapomnění jako jiné soubory tohoto typu – naopak se stala globálním fenoménem schopným vyprodávat velké haly. Do pražské O2 areny se vrátila po třech letech a zvolenou kapacitu opticky zaplnila: prázdné zůstaly jen některé sektory ve čtvrtém patře, kam se vstupenky ani neprodávaly.
Kevin Olusola v jednom čísle zahrál na cello a Matt Sallee se k němu připojil hrou na bicí. Nejspíš tím chtěli ukázat, že zvládnou i jinou úlohu než zpívat – výsledek ale působil zbytečně násilně.