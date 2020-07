Příští rok zahrají v pražské O2 areně Pearl Jam

Hlídací kočka Vstupenky Vám chytím vždycky. Pohlídám přednostní prodeje, vstupenky na poslední šanci, začátek prodeje, slevy i konání akce. Sledovat interpreta Pearl Jam

Pearl Jam jsou jedni z přeživších. Zatímco Kurt Cobain (Nirvana), Layne Staley (Alice In Chains), Scott Weiland (Stone Temple Pilots) nebo Chris Cornell (Soundgarden) už nejsou mezi námi, Perl Jam v čele s charismatickým Eddie Vedderem stále tvoří, koncertují a vydávají alba. To zatím poslední Gigaton vyšlo letos v březnu. Za zmínku stojí, že jím kapela oslavila třicet let působení na scéně.





Pearl Jam založili členové skupiny Mother Love Bone Jeff Ament a Stone Gossard. Společně s kytaristou Mikem McCreadym a bývalým bubeníkem Red Hot Chili Peppers Jackem Ironsem nahráli pár skladeb, ale stále jim ale chyběl zpěvák. Tím se stal surfař ze San Diega Eddie Vedder. S ním začali pracovat na skladbách jako Alive nebo Once, které se pozděj staly světovými hity.

V roce 1991 Pearl Jam debutoval slavným albem Ten, následovaly nadšeně přijaté nahrávky Vs., Vitalogy, No Code a další. Celkově Pearl Jam prodali kolem 60 milionů nahrávek.



Do České republiky přijíždějí Pearl Jam pošesté. Poprvé tu zahráli v listopadu 1996 na turné k desce No Code, naposledy se českým fanouškům představili v pražské O2 areně před dvěma lety.

Vstupenky na nadcházející koncert budou v prodeji od 31. července 2020 v sítích Ticketmaster a Ticketportal.