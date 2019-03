PREMIÉRA: Pavol Habera vydá singl, který nahrál s Benem Cristovaem

„Měl jsem nápad, rozvíjel jsem si ho jen tak pro radost, pro sebe. Ale pak mě napadlo, co kdybych to udělal s jinou generací hudebníků?“ líčí začátek spolupráce Habera. „Poslal jsem to Viktoru Hazardovi, který se zaměřuje spíš na současnou produkci, a tak jsme si vyměňovali nápady, až vzniklo toto.“

Následně uvažoval o tom, že by ke spolupráci přizval i mladého interpreta, který ho baví. „Ben Cristovao byl jediná volba, sleduju ho od úplných začátků v SuperStar. Po soutěži si našel vlastní hudební cestu a dělá to skvěle. Minule jsme spolu už seděli i v porotě a myslím, že se z nás stali i přátelé,“ dodává Habera.

„Většina mých spoluprací dnes vzniká tak, že si každý ve svém studiu nahraje to svoje, často v časovém presu a bez jakékoliv atmosféry. Tahle píseň se rodila mezi dvěma přáteli u skvělé whisky a spousty historek spíše pro radost než za jakýmkoliv účelem,“ vzpomíná na nahrávání Cristovalo, který si svou část také otextoval. Zbytek napsal slovenský básník Daniel Hevier.

„Lidé budou možná trochu překvapení. Myslím si, že si tam najdou ‚svého Haberu‘, ale zároveň doufám, že ta píseň zní i moderně,“ dodává ke skladbě ještě její hlavní autor. Na iDNES.cz bude exkluzivně ke slyšení spolu s lyric videem ve středu od 10 hodin.