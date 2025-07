Trojan ve funkci zůstane do konce srpna, poté se na přechodné období do konce roku ujme přípravy festivalu Milan Němeček, vrchní ředitel sekce živého umění ministerstva kultury. Na nového ředitele, který má do funkce nastoupit od 1. ledna 2026, ministerstvo brzy vypíše výběrové řízení, sdělil šéf správní rady Pražského jara a ministr kultury Martin Baxa (ODS).

Trojan uvedl, že letošní jubilejní 80. ročník festivalu Pražské jaro byl mimořádně úspěšný nejen umělecky, ale také ekonomicky. „Podařilo se nám získat nové partnery, festival zaznamenal rekordní návštěvnost a tržby. Navzdory těmto skutečnostem jsem se rozhodl odstoupit z pozice ředitele Pražského jara, neboť mé vize o vedení a dalším směřování této instituce se dostaly do rozporu s představami členů umělecké rady festivalu,“ vysvětlil Trojan, který byl ředitelem Pražského jara od srpna roku 2022.

Věří, že se jeho nástupci podaří současně s odpovědnosti za finanční stabilitu Pražského jara naplnit požadavky umělecké rady a festival dále úspěšně rozvíjet.

Trojan má do konce srpna po finanční stránce uzavřít letošní ročník a připravit zveřejnění programu Pražského jara 2026, a to ve spolupráci s dramaturgem Josefem Třeštíkem a týmem Pražského jara.

„Odpovědnost za přípravu rozpočtu a za produkci festivalu 2026 přebere od 1. září 2025 Milan Němeček, vrchní ředitel sekce živého umění ministerstva kultury, který byl k tomuto datu jmenován na přechodné období ředitelem festivalu do 31. prosince 2025,“ informoval Baxa, který Trojanovi poděkoval za vykonanou práci.

Navýšení rozpočtu i rozšíření programu

Trojan byl zaměstnancem společnosti Pražské jaro od roku 2010, v letech 2019 až 2022 působil jako náměstek ředitele Pražského jara, poté stanul v čele instituce. Za jeho působení v čele festivalu se mu podle pondělního vyjádření společnosti podařilo navýšit rozpočet o 40 milionů korun na 130 milionů korun ročně a rozšířit program Pražského jara o projekt SpringTEEN pro mladé publikum a doprovodný výtvarný projekt Art Salon, završený každoroční benefiční aukcí děl ve prospěch uměleckého rozvoje Pražského jara.

„V tuto chvíli běží vše dle plánu, program Pražského jara 2026 je hotov, čekají nás pouze nezbytné organizační kroky, aby mohl být 4. listopadu úspěšně zveřejněn. Vedení Pražského jara předávám v kladné ekonomické bilanci a přeji všem kolegům mnoho zdaru v další práci,“ dodal Trojan.

U zrodu Pražského jara stál v roce 1946 dirigent Rafael Kubelík. Hned na prvním ročníku se odehrál mezinárodní debut dirigenta Leonarda Bernsteina. Od roku 1947 se pevnou součástí festivalu stala rovněž Mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro. Každoročně festival přináší na čtyři desítky koncertů. Nabídka sahá od středověké hudby až po tvorbu žijících autorů. Už několik desetiletí začíná festival 12. května cyklem symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany.

Festival Pražské jaro je obecně prospěšnou společností, přičemž veřejné prostředky zejména od ministerstva kultury a hlavního města Prahy tvoří zhruba polovinu jeho rozpočtu, zbývající příjmy jdou od sponzorů, mecenášů a z tržeb ze vstupného.