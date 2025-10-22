Zemřel bubeník Pavel Skala. Šéfoval hitparádě Eso, hrál s Mišíkem či Ledeckým

Autor:
  8:53
V úterý 21. října zemřel Pavel Skala, bubeník, hudební dramaturg a někdejší šéfredaktor časopisu &musiQ. Působil mimo jiné v kapelách OK Band, Etc..., ASPM, Žentour nebo Lili Marlene. Podle informací Rádia Beat zemřel náhle a příčina jeho skonu není známá.
Fotogalerie3

Hudebník a dramaturg Pavel Skala jako bubeník | foto: Facebookový profil Malostranské besedy

Poprvé na sebe Pavel Skala upozornil počátkem osmdesátých let v sestavě novovlnné kapel OK Band. Poté hrál ve skupinách Mýdlo, Karamel, Nahlas, Žentour, v níž působil zpěvák Janek Ledecký, Screwballs a mnoha dalších.

Jeho jméno bylo spjaté se scénou kolem Malostranské Besedy. Jak se píše na jejím facebookovém profilu „Pavel u nás doprovázel nesčetně kapel. Snad neexistuje jediná, ve které by hrál a Besedu s ní nenavštívil. Dříve často a rád postával opřený o roh baru hned za dveřmi a živě tam klábosil dlouho do noci - s přáteli i kolemjdoucími. Byl neodmyslitelnou součástí zdejšího života a vždycky s ním byla sranda. Tak si ho budeme pamatovat a tak na něj budeme vzpomínat. Děkujeme Pavle.“

Byl také sedm let dramaturgem hudební hitparády Eso a v roce 2003 se po odchodu takřka celé redakce časopisu &musiQ, včetně šéfredaktora Vojtěcha Lindaura, se ujal jeho vedení. Šlo o časopis dříve známý jako Rock & Pop a pod Skalovým šéfováním se k původnímu názvu opět vrátil.

Smrt Pavla Skaly na svém Facebooku okomentovaly i další muzikantské osobnosti, například Vladimír Mišík: „Pavel Skala, bubeník & člen ETC na albech 3 a 4. Nečekaná smutná zpráva. Čest jeho památce…“ nebo Blanka Šrůmová, která napsala: „Pavlík Skala byl docela dlouhou dobu naší součástí ...je mi to moc líto. Muzikanti se v kapelách přelévají, ale mnohem horší je, když odcházejí...“

A jen pro upřesnění, nezaměňujme zemřelého Pavla Skalu za kytaristu Pavla Skálu, bývalého člena Marsyas, dnes součást kapely Etc... a doprovodného ansámblu bratří Ebenů.

Vstoupit do diskuse

Poprvé to v Praze bylo divoké, říká Douglas mladší

Nejčtenější

KVÍZ: Komik i mistr tíživého ticha. Jak dobře znáte filmové role Rudolfa Hrušínského?

Rudolf Hrušínský byl jedním z našich největších herců. Skvěle ztvárňoval role komediální, vážné i vyloženě tragické. Výtečně pracoval s hlasem i mimikou. V jednom pohledu vyjádřil, nač by jiní...

Skupina Lucie se sešla v prapůvodní sestavě. Nechyběl ani zpěvák Penk

Česká rocková skupina Lucie se sešla v původním obsazení. Kromě aktuálních členů frontmana Roberta Kodyma a baskytaristy Petra Chovance se na pražském Barrandově sešli i bývalý zpěvák skupiny Michal...

Trump před schůzkou se Zelenským mluvil s Putinem. Sejdou se v Budapešti

Americký prezident Donald Trump oznámil, že se v Budapešti setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, aby jednali o ukončení války na Ukrajině. Uvedl to na síti Truth Social po čtvrtečním...

OBRAZEM: Koncert černého srdce. Zpěvák Yungblud přivolal do Prahy temnotu

Britský zpěvák a textař Yungblud zavítal do Prahy, kde pro své věrné fanoušky nazývající se Black hearts club (Klub černých srdcí) uspořádal velkolepou podívanou. Při koncertu ve Sportovní hale...

RECENZE: Jak zažít orgasmus? Holky to chtěj pořád - a pořád stejně

30 % Premium

Německá komedie Holky to chtěj pořád obsahuje jediné, zato podstatné tajemství: proč se film Holky to chtěj taky, který vznikl v roce 2001, vůbec předělával, když k zápletce o třech dospívajících...

Zemřel bubeník Pavel Skala. Šéfoval hitparádě Eso, hrál s Mišíkem či Ledeckým

V úterý 21. října zemřel Pavel Skala, bubeník, hudební dramaturg a někdejší šéfredaktor časopisu &musiQ. Působil mimo jiné v kapelách OK Band, Etc..., ASPM, Žentour nebo Lili Marlene. Podle informací...

22. října 2025  8:53

Magie a tajemství. Procházka z Divokýho Billa napsal píseň pro Zrození alchymistky

Ve čtvrtek 27. listopadu bude mít v kinech premiéru pohádka Zrození alchymistky. Nový film tvůrců obou dílů Princezny zakleté v čase zavede diváky zpět do kouzelného světa Oberon, kde se v dětském...

22. října 2025  7:10

Háma a Sokol hledají práci. Ve spotu ke slavíkům hrají i zvadlé striptéry

Prestižní anketa Český slavík vyvrcholí slavnostním galavečerem, který televize Nova odvysílá v pátek 21. listopadu v hlavním vysílacím čase. Přímým přenosem provede moderátorská dvojice Ondřej Sokol...

22. října 2025

Skupina Lucie se sešla v prapůvodní sestavě. Nechyběl ani zpěvák Penk

Česká rocková skupina Lucie se sešla v původním obsazení. Kromě aktuálních členů frontmana Roberta Kodyma a baskytaristy Petra Chovance se na pražském Barrandově sešli i bývalý zpěvák skupiny Michal...

21. října 2025  20:19

Výstava o Třech oříšcích pro Popelku je zpět. Lístky je už možné kupovat teď

Zájemci o prohlídku připravované každoroční výstavy na saském zámku Moritzburg věnované pohádce Tři oříšky pro Popelku, která se tam v 70. letech natáčela, si už přes internet mohou zakoupit lístky....

21. října 2025  17:20

Aby ženy věděly, že nejsou divné či rozbité. Nová kniha otevřeně popisuje šestinedělí

Spisovatelka Eliška Kašparcová ve svém knižním debutu Šestinedělky přináší autentický a otevřený pohled na období po porodu – bez přikrášlování, ale s pochopením a nadějí. „Zjistila jsem, že se o...

21. října 2025  16:21

Jedu nonstop na horské dráze. Martin Dejdar pokřtil autobiografickou knihu

Kamarádi a kolegové z branže v pondělí v pražském divadle Studio Ypsilon slavnostně pokřtili novou knihu herce, moderátora a komika Martina Dejdara. Kmotrem knihy s názvem „Dejdar – Jedu nonstop na...

21. října 2025  14:57

KOMENTÁŘ: Zlý Trump, zlý Izrael a hodné stádo hollywoodských celebrit

Premium

Pokud někdo doopravdy potřebuje ke štěstí znalost, co hvězdy stříbrného plátna snídají, kde nakupují, kterou dietu doporučují, kolik hodin tráví v posilovně a jaké kapesné dávají svým dětem, budiž mu...

21. října 2025

Otce vzali Němci, on celý život vzdoroval totalitě. Zemřel významný malíř Zbyšek Sion

V Poličce na Svitavsku v úterý ráno zemřel ve věku 87 let malíř a grafik Zbyšek Sion. V 60. letech byl představitelem strukturální abstrakce, která se stavěla proti oficiálnímu socialistickému...

21. října 2025  13:59

Festival Beats for Love vykopává. Oznámil headlinera i nový systém vstupenek

Do začátku největšího festivalu elektronické taneční hudby (EDM) ve střední Evropě zbývá necelého tři čtvrtě roku. Pořadatelé ostravského fenoménu Beats for Love (B4L) nicméně nezahálí. Fanouškům...

21. října 2025

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Fyzioterapeut a trenér Michal Novotný na semináři naučí, jak vnímat signály těla

Fyzioterapeut a kondiční trenér Michal Novotný se na praktickém celodenním semináři Cesta za zdravím v 22. listopadu podělí o své zkušenosti. Odborník, který spolupracoval například s Rafaelem...

21. října 2025  11:54

GLOSA: Láska a ptáci. Když Ben Cristovao a Sofian Medjmedj otevřou ústa, je zle

Dvojice Ben Cristovao a Sofian Medjmedj vydala bez předchozího oznámení další společné album Denpasar, které hudebně i zvukově navazuje na předchozí, v červenci vydaný počin Khaosan.

21. října 2025  11:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.