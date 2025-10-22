Zemřel bubeník Pavel Skala. Šéfoval hitparádě Eso, hrál s Mišíkem či Ledeckým

Poprvé na sebe Pavel Skala upozornil počátkem osmdesátých let v sestavě novovlnné kapel OK Band. Poté hrál ve skupinách Mýdlo, Karamel, Nahlas, Žentour, v níž působil zpěvák Janek Ledecký, Screwballs a mnoha dalších.
Jeho jméno bylo spjaté se scénou kolem Malostranské Besedy. Jak se píše na jejím facebookovém profilu „Pavel u nás doprovázel nesčetně kapel. Snad neexistuje jediná, ve které by hrál a Besedu s ní nenavštívil. Dříve často a rád postával opřený o roh baru hned za dveřmi a živě tam klábosil dlouho do noci - s přáteli i kolemjdoucími. Byl neodmyslitelnou součástí zdejšího života a vždycky s ním byla sranda. Tak si ho budeme pamatovat a tak na něj budeme vzpomínat. Děkujeme Pavle.“
Byl také sedm let dramaturgem hudební hitparády Eso a v roce 2003 se po odchodu takřka celé redakce časopisu &musiQ, včetně šéfredaktora Vojtěcha Lindaura, se ujal jeho vedení. Šlo o časopis dříve známý jako Rock & Pop a pod Skalovým šéfováním se k původnímu názvu opět vrátil.
Smrt Pavla Skaly na svém Facebooku okomentovaly i další muzikantské osobnosti, například Vladimír Mišík: „Pavel Skala, bubeník & člen ETC na albech 3 a 4. Nečekaná smutná zpráva. Čest jeho památce…“ nebo Blanka Šrůmová, která napsala: „Pavlík Skala byl docela dlouhou dobu naší součástí ...je mi to moc líto. Muzikanti se v kapelách přelévají, ale mnohem horší je, když odcházejí...“
A jen pro upřesnění, nezaměňujme zemřelého Pavla Skalu za kytaristu Pavla Skálu, bývalého člena Marsyas, dnes součást kapely Etc... a doprovodného ansámblu bratří Ebenů.